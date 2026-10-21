El arquero lejos de estar emocionado, no mira con mucha alegría el ser parte de la premiación de los mejores del mundo.

Para cualquier jugador es un verdadero honor ser considerado para la premiación del Balón de Oro. Para cualquiera, menos para Vozinha. Por esto tomó una decisión que inquieta en Colo Colo.

Debido a su gran rendimiento en la Copa del Mundo con los guantes de Cabo Verde, es que Josimar fue considerado entre los mejores arqueros del planeta. Por esta razón, fue nominado a ser el guardameta más destacado del 2026. Un privilegio, pero que le genera problemas.

El motivo por el que Vozinha no quiere ir

Muchos pensarían que Vozinha estaría contando los segundos para viajar a Londres y compartir con las grandes estrellas del planeta fútbol. Claro que el arquero de 40 años, al parecer, tiene otra postura respecto a este evento.

Según lo que indica Radio ADN, el portero no quiere ir a la ceremonia del Balón de Oro. Esto debido a un motivo netamente deportivo. Los viajes con su selección le han quitado la opción de pelear por la titularidad en los Albos y de momento solo suma tres partido.

ver también Ortiz remece el arco de Colo Colo con osada movida para duelo clave ante Palestino

La postura de Vozinha causó sorpresa en Colo Colo. Para los de Macul, que un jugador del club esté en presente en este evento es sumamente importante para la imagen del equipo a nivel planetario. El arquero le estaría poniendo freno a estos planes publicitarios.

Josimar asoma como titular para el próximo encuentro frente a Palestino, el domingo 25 de octubre, mientras la ceremonia del Balón de Oro es el lunes 26 en el London Palladium. Ahora habrá que esperar si desde el club logran convencer al portero o finalmente prima su deseo de quedarse para ganarse un puesto.

Vozinha llega al Balón de Oro gracias a lo hecho en el Mundial con Cabo Verde. Imagen: Getty

Colo Colo piensa en el duelo ante Palestino en el Estadio Santa Laura, con la novela de Vozinha y el Balón de Oro en segundo plano. Los dirigidos por Fernando Ortiz quieren regresar al triunfo luego de tres partidos sin abrazarse en la Liga de Primera.