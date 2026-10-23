Los 45 minutos restantes entre albos y salmoneros tienen nueva fecha, si es que el mal tiempo permite que se juegue.

Colo Colo está muy cerca de clasificar a las semifinales de la Copa Chile, sin embargo, no ha podido cerrar su serie de los cuartos de final ante Deportes Puerto Montt.

Los albos ganaron por 1-0 en la ida disputada en Chinquihue con gol de Lautaro Pastrán; y en la revancha vencían por 1-0 en el Monumental con un cabezazo de Javier Correra, pero el segundo tiempo de la vuelta no se jugó por lluvia.

Los 45 minutos restantes se iban a disputar el pasado martes 20 de octubre, sin embargo, el frente de mal tiempo que afectó a la zona central del país obligó a cancelar nuevamente el desenlace de la serie.

ver también Gabriel Mendoza se enoja con Vozinha por feo desaire a Marcelo Barticciotto: “No puedes negarte”

Nueva fecha para el partido de Colo Colo vs Puerto Montt

La Federación de Fútbol de Chile, entidad que organiza la Copa Chile, determinó que el encuentro entre albos y salmoneros se completará el lunes 2 de noviembre, a partir de las 18:00 horas en el Monumental.

Colo Colo tiene como partido previo al duelo con los puertomontinos el choque ante Universidad de Concepción por la Liga de Primera, a desarrollarse el viernes 30 de octubre a las 19:00 horas.

Colo Colo le gana 2-0 la serie a Puerto Montt. Foto: Luis Quinteros/Photosport

En tanto, Deportes Puerto Montt debe viajar a Calama para la última fecha de la Primera B, donde jugará contra Cobreloa el sábado 31 de octubre desde las 17:30 horas.

Los sureños aprovecharán su desplazamiento al norte del país y en su regreso, cuando pasen por Santiago, jugarán los 45 minutos que restan del compromiso frente a Colo Colo.

El Cacique y el Delfín quieren sellar su serie, si es que San Isidro lo permite…

En síntesis

Colo Colo lidera la serie de Copa Chile tras ganar 1-0 en la ida.

lidera la serie de Copa Chile tras ganar 1-0 en la ida. El partido pendiente contra Deportes Puerto Montt se jugará el lunes 2 de noviembre.

se jugará el lunes 2 de noviembre. Colo Colo enfrentará a Universidad de Concepción previo al duelo el viernes 30 de octubre.