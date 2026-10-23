El entrenador de Colo Colo tuvo un diálogo clave con el arquero caboverdiano, que vuelve a la titularidad ante Palestino.

Por fin vuelve la Liga de Primera y este domingo se juega un partido fundamental, porque el líder Colo Colo visita a Palestino, uno de los cuatro equipos que le pudo ganar durante la temporada.

Los albos irán al estadio Santa Laura a buscar tres puntos claves, ya que Universidad de Chile acortó la diferencia y no puede seguir perdiendo unidades si es que quiere salir campeón.

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, tiene en mente hacer cambios en la formación titular en comparación a la derrota con Coquimbo Unido, donde la gran novedad es el regreso de Vozinha a la portería.

ver también Cambio de última hora: Fernando Ortiz patea la pizarra con la formación de Colo Colo ante Palestino

La conversación entre Vozinha y Ortiz en Colo Colo

Josimar no sólo está pensando en Colo Colo, ya que está invitado para la Gala del Balón de Oro, a realizarse este lunes en Londres, porque es candidato a mejor arquero del año, gracias a su rendimiento con Cabo Verde en el Mundial.

La presencia de Vozinha en la ceremonia no está del todo clara, de hecho, el periodista Rodrigo López reveló en DSports una conversación clave entre el golero y Ortiz, donde el africano indicó que prefiere jugar a ir a Europa.

“Yo entiendo que hoy (jueves) hubo una conversación entre Ortiz y Vozinha, donde le pregunta si va a ir a la ceremonia“, dijo de entrada el reportero.

Vozinha vuelve al arco de Colo Colo. Foto: Marco Vazquez/Photosport

“Al principio duda y le responde: ‘quiero jugar’. Entonces, Ortiz le dice que es titular el domingo. Si le decía que quería viajar no jugaba y no sé si volvía a jugar“, agregó.

Por último, López indicó que “hay un tema más allá, sobre si Vozinha quería ir o no, lo cual no sabemos, pero hay un tema deportivo”.

La presencia de Vozinha junto a las estrellas del mundo no está segura, lo que si está confirmado es su titularidad en Colo Colo ante Palestino en Santa Laura.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Palestino en Santa Laura por el liderato de la Liga.

enfrenta a en Santa Laura por el liderato de la Liga. Fernando Ortiz ratificó a Vozinha como arquero titular tras la derrota con Coquimbo.

ratificó a como arquero titular tras la derrota con Coquimbo. Vozinha priorizó jugar el partido por sobre asistir a la Gala del Balón de Oro.

ver también Escoltado y con vuelo exclusivo: El plan de Vozinha para asistir a la ceremonia del Balón de Oro

¿Cuándo y a qué hora juega Palestino vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo por la Liga de Primera se jugará este domingo 25 de octubre, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Santa Laura.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera