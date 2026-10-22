Cambio de última hora: Fernando Ortiz patea la pizarra con la formación de Colo Colo ante Palestino

El entrenador de los albos sorprende con el once que está preparando para el duelo clave de este domingo ante los árabes.

Luego del enésimo receso, la Liga de Primera vuelve este fin de semana y el líder del torneo, Colo Colo, tiene un partido vital ante Palestino, porque busca volver a las victorias luego de tres partidos sin ganar.

Los albos se mantienen en la parte alta de la tabla de posiciones, aunque su ventaja se acortó, ya que ahora le saca solamente 9 unidades a Universidad de Chile, que viene metiendo presión.

El partido de este domingo en Santa Laura le sabe a revancha al Cacique, porque el elenco árabe le ganó en la primera vuelta por 1-0 en el Monumental y Colo Colo quiere volver a abrazarse tras mucho tiempo.

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La formación de Colo Colo ante Palestino

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, está probando variantes de cara al choque con el Tino Tino y se pensó que Iván Román iba a ser una de las sorpresas, lo que conllevaba a la presencia de Arturo Vidal en el mediocampo, pero ese cambio no se dará.

El Tano pateó el tablero una vez más en el Monumental y sorprende con la presencia de Álvaro Madrid como volante ofensivo por la derecha, mientras que Gedeón Díaz asoma por la izquierda. En tanto, el King seguirá en la zaga.

Vozinha recupera la titularidad en Colo Colo. Foto: Hernán Contreras/Photosport

Además, en el arco sigue entrenando como titular Vozinha, en desmedro de Gabriel Maureira, de bajísima presentación en la fecha anterior ante Coquimbo Unido.

De esta forma, el probable once de Colo Colo es con Vozinha; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Gedeón Díaz y Álvaro Madrid; Leandro Hernández y Javier Correa.

Albos y árabes se miden este domingo desde las 17:30 horas en Santa Laura, en duelo clave por la Liga de Primera.

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¿Cuándo y a qué hora juega Palestino vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo por la Liga de Primera se jugará este domingo 25 de octubre, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Santa Laura.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera