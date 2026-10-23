Estudiantes de la Plata vs Palmeiras: fecha y hora de la final de Copa Libertadores

La definición del torneo más importante del continente se disputará en noviembre y cuenta con un particular historial.

La Copa Libertadores ya tiene a los dos equipos que disputarán la final para conocer al campeón de está temporada 2026. Lo que promete ser una definición de infarto.

El primer clasificado fue Palmeiras y con una cuota de incertidumbre hasta el último suspiro. En la ida, venció 2-1 al Fluminense en el Estadio Maracaná. Sin embargo, no pudo hacer valer la localía en el Nubank Parque. Con solitaria anotación de Hercules, el Flu forzó la definición hasta los penales.

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Aunque desde los doce pasos, Palmeiras se hizo fuerte y el portero Carlos Miguel fue clave para contener el remate de Dustano Nonato. Finalmente, Marlon Freitas cerró la llave por 5-3 para meter al verdeo en la definición.

Pero faltaba el acompañante para este baile final. Lo que se concretó este jueves con el encuentro entre Flamengo y Estudiantes de La Plata.

El cuadro rojinegro y actual monarca del torneo, asomaba como el candidato al título. Sin embargo, el Pincha nunca bajó los brazos. Ni con uno menos se dejó golpear por el poderío brasileño.

Con el marcador igualado, la serie se fue hasta los penales donde apareció la figura de Fernando Muslera. El cuestionado portero en el Mundial por su cometido en Uruguay, tuvo se revancha y logró meter a Estudiantes en una nueva final de la Libertadores.

“Luchamos por este sueño, cuando uno pone el foco y sabe que se puede lograr, le metimos ganas. En los penales pude contribuir. Intentamos cumplir los sueños. Me hago cargo de las buenas y no las tan buenas”, recalcó el portero charrúa.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?

Según indica Conmebol, la final de la Copa Libertadores 2026 está programada para el 28 de noviembre. Ahora la sede confirmada es el Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay. De momento falta designar el horario, lo que estará pendiente de Conmebol. Lo que está confirmado es que el partido será transmitido por ESPN Premium y Disney+.

Cabe consignar que esta será la segunda vez que ambos equipos se miden en la final de la Copa Libertadores. En 1968 fue el único enfrentamiento hasta el momento.

En el primer partido ganó el Pincha 2-1. Luego los brasileños superaron por 3-1. Por lo que la serie se estiró hasta un tercer partido. Dicho partido se disputó en el Estadio Centenario y con goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón, el papá de la “Bruja” Verón, Estudiantes levantó el título tras ganar por 2-0.