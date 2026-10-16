Jugó en Boca Juniors, sufrió la “Batalla de Macul” con Colo Colo y enaltece a la U de Chile: “Eran otros tiempos”

Carlos Daniel Tapia recordó aquella polémica semifinal con Colo Colo donde el plantel xeneize fue eliminado de Copa Libertadores y con polémica.

La “Batalla de Macul” sigue más presente que nunca en el fútbol del continente. La llave que protagonizó Colo Colo y Boca Juniors en 1991 se transformó en uno de los cruces más comentados de la Copa Libertadores.

El Cacique logró remontar el 1-0 en contra en la Bombonera, y con doblete de Rubén Martínez (64’ y 82’) y anotación de Marcelo Barticciotto (66’), logró dar vuelta la llave para avanzar a la final. Lo que finalmente permitió vencer a Olimpia y conquistar por primera vez la Libertadores en Chile.

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Sin embargo, ese cruce con Boca Juniors hasta el día de hoy sigue generando polémica en Argentina. A tal punto que ahora fue un referente del cuadro xeneize que recordó lo ocurrido en el Monumental.

“Cuando yo jugaba eran otros tiempos. Ni en los clásicos con River hubo tanta pica. Por ahí me gritaban en Boca porque pasé directo de River. Pero sí hubo una pelea tremenda en Chile”, enfatizó Carlos Daniel Tapia en conversación con “Todo por la misma”.

“En Colo Colo lo pasé mal, pero en la U fue increíble”

El enganche esa jornada del miércoles 22 de mayo de 1991 fue enviado a la cancha al minuto 72. Por lo que presencio en carne y hueso la polémica tras el tanto de Rubén Martínez.

“Lo que pasamos con Colo Colo en Chile fue tremendo. Esa fue una pelea tremenda”, recalcó el “10” xeneize. “Peleamos contra policías, los perros, la gente fuera del estadio. Era todo Chile contra nosotros”, recordó Tapia en alusión a lo que sufrió Carlos Navarro Montoya y el perro “Ron”.

Si hasta Tapia quedó inmortalizado en la revista “Boca un sentimiento”. En la portada de aquella edición, apareció en la portada el título “Un robo salvaje”. Incluso en la imagen principal aparece Tapia siendo controlado por Carabineros para evitar más desmanes.

Sin embargo, el campeón del Mundo en México 1986 puntualizó que guarda los mejores recuerdos del país. En especial por la campaña que protagonizó en 1990 con Universidad de Chile.

“Me tocó ir a la U de Chile y lo pasé increíble. Tengo hasta el día de hoy un grupo increíble”, recordó dejando en claro que su lado azul sigue intacto.