El Mengao rescató un empate en La Plata. Ahora definirán todo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Flamengo de Erick Pulgar dio un importante paso en la semifinal de la Copa Libertadores, consiguiendo un empate en condición de visita ante Estudiantes de La Plata.

Luego del triunfo de Palmeiras por 2-1 ante Fluminense en la primera llave, fue turno del Pincha y el Mengao para salir a la cancha buscando un lugar en la definición por el título más importante de América. Se esperaba un partidazo, pero todos se quedaron esperando.

Pulgar todo el partido

Con una salida impresionante en el Estadio Único de La Plata, Estudiantes entró aleonado a llevarse por delante a Flamengo. Los de Río de Janeiro son los actuales campeones de Copa Libertadores, por lo que son un equipo de mucha jerarquía.

Poco a poco el ímpetu del Pincha, comenzó a chocar con las líneas muy bien paradas del Mengao. Si bien los argentinos, con la localía de por medio, fueron quienes tuvieron más el balón, carecieron de ideas para generar ocasiones de gol claras.

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Flamengo, con Erick Pulgar como titular y jugando los 90 minutos, entendía que esta es una llave de 180 minutos que termina en Río de Janeiro, por lo que intentó regresar con vida al país de la samba. El 0-0 terminó siendo un fiel reflejo de lo que pasó, con mucho ambiente, pero pocas emociones.

El empate deja muy bien parado al Mengao de cara a la vuelta en el Estadio Maracaná. Con cualquier triunfo se meterán nuevamente en la final de Copa Libertadores. De todos modos, el Pincha ya eliminó a Universidad Católica y Corinthians, cerrando y ganando de visita. Pueden dar la sorpresa.

La semifinal de vuelta entre Flamengo y Estudiantes de La Plata será el jueves 22 de octubre a las 21:30 horas, en el imponente Estadio Maracaná. El ganador irá a la definición del título contra el vencedor entre Palmeiras y Fluminense.