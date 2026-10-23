Golero que aún la rompe en el fútbol nacional ocupó sus redes sociales para elogiar al uruguayo. Venía de vivir una pesadilla en el pasado Mundial 2026.

Fernando Muslera fue el indiscutido héroe de la clasificación de Estudiantes de la Plata a la final de Copa Libertadores. El portero uruguayo se lució conteniendo penales en el Maracaná, en la definición ante Flamengo.

Fue ahí que muchos recordaron su terrible Mundial 2026, con insólitos goles en contra que significó el temprano adiós de La Celeste, además de Marcelo Bielsa en la banca. Ante los dardos recibidos en aquel entonces, Paulo Garcés salió en su defensa.

“Apuntado por todo el mundo y por todo un país, hoy figura para pasar a la final… La vida del portero no se trata de cuantas veces te caes, sino de cuantas veces te levantas… Gracias Muslera por ser tremendo ejemplo para nuestros porteros”, tecleó el Halcón.

Así fue la locura por Muslera

Paulo Garcés le gritó a todos en sus redes sociales su devoción por Fernando Muslera, a quien hicieron pebre en redes sociales tras el Mundial 2026 con Uruguay. Hoy el golero charrúa brilla tras llevar a Estudiantes a la final de Copa Libertadores.

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“El fútbol, en definitiva, da revancha. Había que jugar el partido en el Maracaná como lo jugamos, con garra, concentrados, guapeando, y así pudimos imponernos en la tanda de penales a un gran rival como Flamengo”, destacó el meta, post partido.

Ahora el Pincharrata deberá ir por otro brasileño para levantar un nuevo trofeo copero. Al frente estará Palmeiras, en duelo a jugarse el sábado 28 de noviembre, en el Estadio Centenario de Uruguay.

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“Será lindo volver a mi casa y jugar la final en otro templo del fútbol como el estadio Centenario. Voy a cruzar el charco (el Río de La Plata) y a intentar darle una gran alegría a la afición de Estudiantes”, cerró el meta.

Así lo elogió Garcés: