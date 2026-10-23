Con una distancia de 16 años, el Cacique hizo de las suyas en el fútbol chileno durante una temporada pese a que sonó en la U y Católica. Ya como técnico, hace historia.

Lo que parecía imposible, se hizo realidad. Estudiantes de La Plata rompió con la hegemonía brasileña en la Copa Libertadores y eliminó en el Estadio Maracaná al Flamengopor penales. Todo bajo el mando del uruguayo Alexander Medina.

El estratega que lideró al cuadro pincharrata a la definición del máximo certamen continental superó en el camino a rivales como Corinthians, a quien también eliminó en Brasil, y a la Universidad Católica, a quien la goleó por 0-3 en el Claro Arena.

Pero lo que no muchos recuerdan en 2026 es que Alexander Medina tuvo un tan breve como pletórico por el fútbol chileno. Fue en su etapa como futbolista, cuando en la temporada 2010 se puso la camiseta de la Unión Española, donde hizo de las suyas.

El olvidado paso de Alexander Medina por Unión Española

El Cacique llegó a nuestro país tras una larga carrera tanto en su país, donde destacó en Nacional, como en el exterior, donde pasó por España con Cádiz y Racing Ferrol, como en Argentina por Arsenal de Sarandí. Tras ello, a comienzos del 2010 llegó a Santa Laura.

Durante su paso por Unión Española, Alexander Medina fue dirigido por dos entrenadores. Su compatriota Rubén Israel, que estuvo en el grueso de la campaña, y José Luis Sierra. Debutó el 3 de febrero ante Puerto Montt y su último juego fue el 29 de octubre con San Luis de Quillota.

A nivel numérico, el uruguayo disputó un total de 22 encuentros, 16 como titular, todos por el Campeonato Nacional, con 1.524 minutos en el campo de juego. En ellos registró cinco goles y cinco asistencias, además de una expulsión, ante Los Cruzados.

Mucho tiempo después, ya como entrenador, el nombre de Medina volvió a aparecer en la órbita de Chile. En el 2022 fue su representante Marcelo Filomeno quien reconoció que hubo sondeos desde Católica y Universidad de Chile para ser su DT, pero no llegó a concretarse.

Alexander Medina hizo goles con Unión Española en 2010 (Photosport)

En síntesis

Estudiantes de Alexander Medina eliminó a Flamengo por penales y jugará la final de la Libertadores.

El DT uruguayo jugó en Chile el 2010 por Unión Española, donde sumó cinco goles y cinco asistencias.

En su rol de técnico, el “Cacique” fue sondeado el 2022 para asumir en la U de Chile y en la UC.