El talentoso volante argentino fue destacado por el Ingeniero en una función que le encomendó ante el Barcelona. Y que según él, cumplió casi a la perfección. Además, el DT repasó su laureada trayectoria para argumentar que no es algo nada nuevo para él.

Manuel Pellegrini tiene plena confianza en la capacidad técnica del volante argentino Giovani Lo Celso y sabe que su fineza puede ser muy relevante para el Betis. De hecho, el experimentado DT chileno lo puso a prueba con éxito en la contundente derrota vs Barcelona.

El exjugador del París Saint-Germain y el Tottenham Hotspur tuvo algunas funciones en la banda. Una labor que Pellegrini explicó con lujo de detalles. “Gio jugó un rato contra Barcelona: hizo un gol que fue anulado, dejó mano a mano a Abde en el gol y otra vez a Cucho en uno que atajó al portero”, describió el DT chileno.

“No se le puede pedir más a un jugador con esa calidad. Después hay todo un trabajo en equipo al que se ha adaptado. Va mejorando día tras día, al igual que Dani Ceballos”, aseguró Pellegrini, quien también le dio mérito al exjugador del Real Madrid por el alza que han tenido.

Giovani Lo Celso le anotó un golazo al Barcelona, pero fue anulado a instancias del VAR. (Fran Santiago/Getty Images).

El Ingeniero agregó que “van teniendo minutos, son muchos partidos. Entre todos tenemos que sacar esto adelante. Los mediocentros de calidad, cuando van a una banda, hacen mucho daño al equipo contrario”. Una declaración táctica de principios que hizo Pellegrini en torno a esa decisión.

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Manuel Pellegrini repasa su carrera por la decisión táctica con Lo Celso en el Betis

Manuel Pellegrini profundizó en ese retoque táctico que ha hecho en el Betis con el argentino Giovani Lo Celso. De hecho, recordó que también lo había puesto a prueba con otro talentoso volante ofensivo que pasó por los verdiblancos. “Lo hicimos con Sergio Canales”, expuso el DT chileno.

“Con Isco, Santi Cazorla. En todos los equipos donde estuve hubo teóricos “10” cargados a la banda. Hacen muchísimo daño”, manifestó el avezado entrenador, quien vive su sexta temporada al mando del cuadro bético. Y está en la pelea tanto en La Liga como en la Champions League.

Manuel Pellegrini hizo debutar a Isco en el Málaga. (REUTERS/Marcelo del Pozo).

“Gio lo hizo muy bien, lo puede hacer Ceballos y Álvaro Fidalgo. Son variantes que tienen los planteles con las características de cada jugador”, finalizó Pellegrini, quien sólo tiene en mente volver al triunfo en La Liga: será en un duelo ante el Celta de Vigo.

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