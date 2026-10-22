Fran García, exjugador de los Merengues, reconoció que se siente pletórico en el cuadro verdiblanco, donde arribó para ganarse el rótulo de indiscutido casi de inmediato.

Fran García reforzó al Betis desde el Real Madrid y rápidamente se erigió en un bastión para Manuel Pellegrini. De hecho, el lateral izquierdo se ganó una convocatoria a la selección de España gracias al rendimiento que ofreció en el inicio de esta temporada.

Por supuesto que García fue titular en la victoria bética ante el Feyenoord de Países Bajos en la Champions League. “Sabíamos la importancia de este partido en casa, nos hacía llegar al 3 de 3. Un paso muy importante para nosotros, no está todo dicho”, aseguró el futbolista surgido en la cantera Merengue.

“Pero tenemos gran parte del camino recorrido. Hay que seguir con la dinámica de cada uno de los integrantes de la plantilla. Tenemos un equipazo. Me digo a mí y hablamos en el vestuario que hay que ir partido a partido. El objetivo era entrar entre los 24″, añadió el exjugador del Rayo Vallecano.

Fran García y un duelo contra Fermín en el partido que el Barcelona le ganó al Betis. (REUTERS/Marcelo Del Pozo).

El carrilero izquierdo de 27 años insistió en el progreso del equipo. Y en ir por más. “Tenemos un buen camino hecho, debemos tratar de materializar lo que venga de la mejor manera posible. Era lo que se le pedía un poco cuando llegué: mantener esa constancia y ese trabajo en cada partido“, manifestó García.

“Que no hubiera altibajos ni algo cambiante. El grupo tiene un nivel altísimo, individual y colectivo. Eso lo tratamos de transmitir a nuestra gente para hacernos fuertes en casa y fuera. Es lo que más valor tiene: mantener la regularidad en el tiempo”, aseguró el oriundo de Bolaños de Calatrava. Ahí ve la principal fortaleza del Betis.

Fran García ha tenido un gran inicio de estadía en el Betis. (Ángel Martinez/Getty Images).

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Fran García y su fichaje desde Real Madrid en el Betis de Pellegrini: “Caí de pie acá”

Fran García sabe que su comienzo de estadía en el Betis de Manuel Pellegrini, donde llegó por 4 millones de euros desde el Real Madrid. “Estoy muy feliz, se me nota dentro del campo. He caído de pie acá, la gente es súper cercana conmigo”, manifestó.

“Trato de devolver ese cariño con trabajo y entrega para dar mi mejor versión como jugador y persona. El Betis lo merece, el grupo es increíble”, agregó García, quien también tuvo muchos elogios para Isco Alarcón, autor del gol ante el Feyenoord de Países Bajos.

Su excompañero en la Casa Blanca ha sido figura. “Siempre lo he dicho: Isco es un referente, tuvo una carrera increíble. Ganó prácticamente todo y sigue con la misma ambición. Tuve la suerte de conocerlo en el Madrid, que siga así con esta mentalidad es muy importante”, apuntó el zurdo.

Fran García celebra con Isco. (REUTERS/Marcelo Del Pozo).

“Te llena y te hace tirar hacia adelante. El hecho de tener compañeros como él y todos los que tenemos en la parte media y alta del equipo que se ofrezcan y den una salida, se agradece mucho. Sin ninguna duda es de los mejores”, profundizó Fran García

Y sentenció con un halago más. “No es sólo un año. Isco lleva una carrera y sigue teniendo ambición. La transmite y espero que sea así por mucho tiempo”, finalizó el exjugador de los Merengues, quien pretende reafirmar su buen momento ante el Celta de Vigo.

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