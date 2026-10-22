El Nano dejó atrás complicaciones de salud y rápidamente se puso en modo fútbol. Tiene claro cuál es el salvador de la selección y el balompié nacional.

Fernando Díaz ya está en modo Deportes Concepción y dejó atrás una operación de urgencia tras complicaciones de salud. El Nano vive y respira fútbol, por lo que rápidamente habló del tema del momento: el futuro de la selección chilena.

Durante su participación en De Fútbol Se Habla Así, de Dsports, el DT fue consultado por Manuel Pellegrini y la opción de tomar la Roja. El Nano conoce al Ingeniero, ya que fue su ayudante al dirigir en Liga de Quito.

“Manuel es el técnico más exitoso del fútbol nacional. Tiene una carrera extraordinaria, creo que sería muy poco que solo dirigiera a la selección nacional”, lanzó el DT lila.

Fernando Díaz y el cargo ideal para Pellegrini

Fernando Díaz fue más allá del plan que todos quieren en Chile y no solo postuló a Manuel Pellegrini como entrenador de la Roja. El Nano quiere que el Ingeniero revolucione el balompié nacional, dada su experiencia.

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“Para mí, Manuel idealmente lo veo en un director de desarrollo del fútbol nacional, de recuperación. Que él influya en todas las áreas, porque tiene la espalda para hacerlo, la capacidad”, explicó.

Siguiendo con su plan, Díaz avisó que “no creo que Manuel venga solo a dirigir la selección. La selección no es la solución para el fútbol nacional, no solo esa parte, hay que cambiar un poco la estructura de trabajo de las selecciones menores”.

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“Que la formación tengan algo en común en año tras año, que el plantel adulto tenga entrenamiento constante. Ahora somos un equipo sin grandes estrellas, se acabó la Generación Dorada”, cerró.