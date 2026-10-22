Real Betis volvió a ganar y Manuel Pellegrini es nuevamente elogiado. Claro que el DT chileno sabe que no es el único artífice de la gran campaña y llenó de flores a una de sus figuras.

Los Verdiblancos vencieron a Feyenoord en la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. Isco, de penal, anotó el único tanto del 1-0 en La Cartuja, Sevilla. Con esto, sumaron su tercer triunfo en igual cantidad de presentaciones en la Orejona.

Los elogios de Manuel Pellegrini

La gran campaña de Real Betis en la Champions League ha generado una locura alrededor del equipo y obviamente, de Manuel Pellegrini. El técnico, lejos de querer llevarse la gloria solo, destacó lo realizado por un histórico como Isco Alarcón.

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“Es un futbolista de un nivel extraordinario y tiene la facilidad para jugar así. La lesión era tremenda, juega poco y vamos dosificándolo bien. Creo que es una gran noticia porque nos da muchísimo. Me alegro que esté cada día mejor“, indicó el Ingeniero. Pellegrini lo conoce bien desde su etapa en Málaga.

Betis tiene un calendario muy apretado, por lo que también Pellegrini elogió el esfuerzo de otros futbolistas. “En el caso de Abde y Fran García, son dos jugadores muy potentes, pero no sólo ellos pueden jugar tres partidos en una misma semana. Tenemos que jugar 8 en 28 días. Hay algunos que se recuperan mejor que otros. Ellos lo hacen rápido“, agregó el DT.

El precio de estar jugando Champions League es tener muchos partidos seguidos, lo que a veces provoca lesiones y obliga al entrenador a programar bien el desgaste de los jugadores.

“Junior Firpo está ahora lesionado y Fran García anda bien, mientras que Ez Abde no comenzó jugando por lesión, por lo que no está muy sobrecargado”, cerró Manuel Pellegrini. El próximo encuentro de Real Betis será como visita ante Celta de Vigo, el domingo 25 de octubre a las 12:15 horas de Chile.