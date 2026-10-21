Los Verdiblancos obtuvieron su tercera victoria consecutiva en la competición de la UEFA.

Real Betis no puede vivir un mejor momento de la mano de Manuel Pellegrini. Derrotaron a Feyenoord por la UEFA Champions League y la prensa española se rinde a sus pies.

Los Verdiblancos tenían un duro encuentro como local, enfrentando a uno de los grandes de Países Bajos. En un duelo de dientes apretados, un solitario tanto de Isco de lanzamiento penal decretó el 1-0 para los sevillanos. Están de fiesta por la campaña internacional.

La reacción de la prensa de España

En España rápidamente la victoria de Real Betis se tomó los principales sitios deportivos de ese país. Es que fue el tercer triunfo en tres partidos para los Verdiblancos en la presente UEFA Champions League, con lo que se acercan a la clasificación.

“Camina hacia la historia”, tituló el diario Marca. “Estos jugadores que Pellegrini ha convertido en un bloque sólido, fiable y que, a sus destellos de sus grandes estrellas, une ahora un espíritu colectivo de los que te suele llevar lejos en este tipo de competiciones”, indicó el medio.

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En el Diario de Sevilla destacaron la paciencia que tuvo Betis para abrir el marcador. “Esa lectura del juego también forma parte del sello de Pellegrini, aunque a veces resulte menos vistosa”, detallaron.

Mundo Deportivo de Barcelona escribió: “El dominio bético fue abrumador durante la primera media hora. Con presión alta y un Isco inspirado en la dirección, el equipo de Pellegrini arrinconó al Feyenoord“.

“Los de Manuel Pellegrini han firmado un pleno de 9 puntos en las tres primeras jornadas, hito únicamente al alcance de PSG, Aston Villa, Liverpool y Real Madrid“, comentaron desde Estadio Deportivo de Sevilla.

Lo de Real Betis es realmente increíble. Bien en La Liga y muy bien en la UEFA Champions League, en instancias que no son habituales para el club. El ingeniero detrás de todo esto es Manuel Pellegrini.