El último ídolo se pone en el escenario de una gerencia deportiva, teniendo en cuenta de que cambiará la plana mayor del club.

Universidad de Chile se prepara para un radical cambio dirigencial, luego de que el liquidador Eduardo Godoy, solicitó la revocación de todo el directorio de Azul Azul, que tenía como presidenta a Cecilia Pérez.

Por lo mismo, se espera que en un plazo máximo del 16 de noviembre, el cuadro bullanguero tenga una nueva mesa directiva, la que será de transición, hasta que lleguen los nuevos accionistas mayoritarios con la venta del paquete que pertenecía a Sartor.

En ese sentido, son varios los nombres que empiezan a rondar para asumir funciones en la U, donde uno que fue preguntando en pleno programa en vivo fue Johnny Herrera, quien no ocultó un deseo de volver a la U para ayudar en lo futbolístico.

Johnny Herrera se abre a un regreso como dirigente en la U.

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Johnny Herrera: “Sería como volver a mi casa”

Johnny Herrera hace tiempo cumple un rol de comentarista deportivo en TNT Sports, por lo mismo fue en el programa “Todos Somos Técnicos” donde se le preguntó por las ganas de asumir, por ejemplo, como un gerente deportivo.

“¿Nos ponemos serios? Es que uno ha visto tanto en estos últimos 5 años, tanta mierda, tanto robo y tanto descaro en el club, que a eso siempre me referí, porque puede haber sonado mal. Cuando he criticado siempre ha sido en contra de Azul Azul, porque ellos me cerraron la puerta y me cortaron todo. Ni siquiera son de la U. Es la gente que ha hecho mal, se destapó todo, es indignante verlo desde afuera”, explicó de entrada Herrera.

“Sería un bonito desafío y sería como volver a mi casa, sacar a la gente que le ha hecho tanto mal a la U. Si llego a ir a la U algún día me haría cargo de la parte futbolística, que es la parte en la que yo sé”, detalló.

Si bien confirma que nadie se le ha acercado ni ofrecido nada, también sería cambiar totalmente su vida: “Hoy se siguen sabiendo cosas nuevas, entonces es indignante verlo de afuera. A la U es a quien yo no le podría decir que no, partiendo de la base que me quedan dos años de contrato acá”.

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