Marcelo Hadwa conversó con Redgol para explicar el fin de la causa judicial en el país, donde deja abierta la puerta del regreso.

La Corte de Apelaciones confirmó el sobreseimiento de la causa judicial de Sergio Jadue, el ex presidente de la ANFP, quien salió en 2015 del país en pleno estallido del FIFA Gate.

En Chile, fue formalizado en ausencia por dos delitos de apropiación indebida y dos delitos tributarios, donde fue sobreseído de sus delitos por prescripción, algo que confirmó el abogado Marcelo Hadwa en conversación con Redgol.

“Efectivamente, originalmente el tribunal de garantía hace dos meses atrás había sobreseído definitivamente a Sergio Jadue, en la causa que se había formalizado en ausencia. Luego el Ministerio Público y el SII apelaron la resolución, pero hoy la corte de apelaciones confirmó el sobreseimiento definitivo”, explicó.

Fue en 2015 cuando Sergio Jadue se fue a Estados Unidos

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“No tiene orden de captura, su causa terminó”

Sergio Jadue no tiene causas que le impidan regresar al país, en una idea que si bien no ha confirmado, está dentro de los posibles escenarios para el futuro del ex presidente de la ANFP y Unión La Calera.

“Sí, técnicamente pude volver al país, no tiene orden de captura, su causa terminó. Habría que ver su situación judicial en Estados Unidos, esa causa está a cargo de otra oficina de abogados, hay que ver si la autoridad norteamericana le da autorización, pero en el Estado chileno no tiene nada pendiente”, precisó.

En ese sentido Hadwa fue claro: “Está libre absolutamente, más allá de eso siempre consideramos que los delitos que imputaban era inocente, los cargos no era fundados, pero pedimos sobreseimientos por prescripción porque era mas fácil y expedito”.

El abogado volvió a repetir que no le consta que quiera un rápido regreso al país, dejando en claro que desde su salida en 2015, ya tiene una vida armada en Estados Unidos.

“Me imagino, es algo que lo digo yo, querrá venir a Chile, pero no sé si es fácil, tiene su vida allá, la hija en el colegio, pero allá tiene su vida armada, no me imagino que por este hecho se desencadene inmediatamente que quiera venir a radicarse en Chile”.