El expresidente de la ANFP abandonó Chile en 2015, en pleno estallido del FIFA Gate. Fue formalizado en ausencia por cuatro delitos económicos. Casi once años después, se ratificó su sobreseimiento definitivo por prescripción y dejó despejada su ruta para volver al país.

La 11° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este miércoles 21 de octubre el sobreseimiento definitivo de Sergio Jadue, expresidente de la ANFP. Y ratificó así la resolución que el 13° Juzgado de Garantía había adoptado el 28 de julio. El tribunal señaló que comparte los argumentos de la decisión recurrida. Por ende, mantuvo el cierre de la causa que lo perseguía por hechos ocurridos durante su administración del fútbol chileno.

Jadue había sido formalizado en ausencia en enero de 2017 por dos delitos de apropiación indebida y dos delitos tributarios. La investigación abordaba, entre otros antecedentes, dineros de la ANFP que la Fiscalía sostenía que habían sido utilizados en su beneficio particular.

También declaraciones tributarias presuntamente maliciosas, relacionadas con millonarios ingresos que no habrían sido informados al Servicio de Impuestos Internos. Más de 2 mil 300 millones de pesos. Por eso se decretaron órdenes de detención en su contra. Pero el final judicial no llegó mediante un juicio que determinara si Jadue era culpable o inocente.

Sergio Jadue cuando era presidente de la ANFP en 2015. (Andrés Piña/Photosport).

Fue por prescripción. El tribunal determinó que los cuatro hechos imputados constituían “simples delitos”, cuyo plazo ordinario de caducidad es de cinco años. Debido a que permaneció fuera de Chile, se aplicó la regla del artículo 100 del Código Penal: contabiliza un día por cada dos de ausencia del país. Eso extendió en la práctica ese período a 10 años. Y ya se cumplieron.

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La noche en que Jadue salió por la puerta trasera y nunca volvió

La escena que marcó su salida de Chile ocurrió el 17 de noviembre de 2015 por la noche. Mientras la selección chilena enfrentaba a Uruguay en Montevideo, Sergio Jadue llegó al Aeropuerto Arturo Merino Benítez rodeado de policías, ante decenas de cámaras y periodistas. Su esposa y sus hijos habían llegado por separado. El entonces timonel del fútbol chileno avanzó hacia embarques con el rostro desencajado y apenas entregó una explicación.

Sergio Jadue en una de sus tantas idas al aeropuerto. (Marcelo Hernandez/Atonchile).

Aseguró que se iba a Estados Unidos a descansar y pasar “un par de meses” con sus hijos. Cerca de las 22:35 abordó junto a su familia el vuelo LAN 500 con destino a Miami. Nunca regresó. La explicación de aquellas “vacaciones” se desmoronó rápidamente.

Jadue dejó Chile en medio de las investigaciones por corrupción que sacudían a la FIFA y a la Conmebol. Después se conoció que había acordado colaborar con la justicia estadounidense en el caso FIFA Gate. Al día siguiente de su partida, el directorio de la ANFP oficializó su renuncia. Con el paso de los años quedó radicado en Estados Unidos, donde se declaró culpable en la causa norteamericana y colaboró con las autoridades a la espera de su sentencia.

En Chile la persecución siguió otro camino. Después de la formalización en ausencia, Jadue fue declarado rebelde. La causa quedó temporalmente sobreseída. El procedimiento permaneció paralizado por más de ocho años mientras se esperaba una extradición desde Estados Unidos. Pero eso nunca se concretó.

Sergio Jadue fue presidente de Unión La Calera antes de ser mandamás de la ANFP. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Ese punto resultó decisivo: el artículo 96 del Código Penal establece que, cuando una causa permanece paralizada por tres años, la prescripción continúa corriendo como si no hubiese sido interrumpida. La Fiscalía y el SII intentaron evitar ese desenlace. Los persecutores plantearon que la reiteración de los delitos podía elevar la eventual pena hasta el rango de crimen y, por esa vía, ampliar los plazos.

La jueza Paz Reyes descartó esa tesis: sostuvo que para calcular la prescripción debía considerarse la pena que la ley contempla en abstracto para cada ilícito. Y que asumir anticipadamente que Jadue había cometido todos los hechos para agravar la pena habría significado adelantar una conclusión propia de un juicio que nunca se realizó. El hecho más reciente imputado databa del 2 de mayo de 2016. Al momento del fallo de julio de este año ya habían transcurrido más de la década exigida bajo el cómputo aplicado por el tribunal.

Así, casi 11 años después de aquella salida rumbo a Miami, Jadue encontrará una realidad radicalmente distinta si decide volver: en esta causa ya no existe orden de detención en su contra. Perdió su condición de imputado y se ordenó eliminarlo del Registro Nacional de Prófugos. Eso no quiere decir que la justicia chilena haya establecido que los hechos nunca ocurrieron. Tampoco que lo haya absuelto después de un juicio.

Significa que perdió la posibilidad legal de perseguirlo por ellos debido al paso del tiempo. Su eventual regreso dependerá además de su situación ante la justicia de Estados Unidos, pero en Chile la causa que durante años amenazó con recibirlo en el aeropuerto con una detención quedó definitivamente cerrada.