El equipo del chileno tiene una compleja visita a las Águilas turcas en Estambul.

La Europa League tiene una nueva jornada con presencia chilena. Esta vez el Crystal Palace de Darío Osorio se mide ante Besiktas por la fase de liga de la competición internacional.

El equipo del chileno ha tenido una buena y una mala en este torneo, ya que arrancó ganando, pero en la última fecha cayó frente a Olympique de Lyon como visita. Ahora será forastero en Estambul, tierra siempre compleja, pero donde esperan sumar puntos.

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¿Dónde ver a Crystal Palace vs Besiktas?

Este encuentro será transmitido en TV por ESPN 5, mientras en streaming estará disponible en la aplicación Disney+.

¿A qué hora juega Darío Osorio?

Besiktas y Crystal Palace se enfrentan este jueves 22 de octubre a las 16:00 horas de Chile, en el Tupras Stadium de Estambul, Turquía.

Osorio quiere volver a la cancha

La llegada de Darío Osorio a Inglaterra ha sido más difícil de lo esperado, ya que el Crystal Palace no ha andado del todo bien y el chileno ha sumado muy pocos minutos. De hecho, solo ha disputado tres encuentros desde que arribó, siendo titular en uno.

La última participación de Osorio fue ante Olympique de Lyon en la fecha anterior de Europa League. De hecho, fue muy elogiado por lo que mostró, pero en la visita a Brighton no jugó y su equipo cayó por 5-0. El técnico Pierre Sage está siendo muy cuestionado.

Darío Osorio fue suplente en derrota de Crystal Palace ante Brighton. Imagen: Captura mejorada con Gemini

Besiktas es uno de los equipos fuertes de este torneo de la UEFA. Las Águilas turcas suman dos victorias en dos encuentros, estando en el grupo de avanzada con 6 puntos en esta fase de liga. Ante Crystal Palace intentarás seguir con su rendimiento perfecto.