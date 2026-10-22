Un verdadero partidazo animaron Crystal Palace de Darío Osorio y Besiktas por la UEFA Europa League. Si bien no es un mal resultado para los ingleses, pudieron ganarlo.

Los londinenses arribaron a Estambul con 3 puntos en la fase de liga luego de dos presentaciones, con la derrota ante Olympique de Lyon como más reciente antecedente en la competición. La visita a las Águilas turcas era compleja, pero salieron vida.

Mal ingreso de Osorio

De forma sorpresiva, fue Crystal Palace el equipo que asumió el protagonismo en Turquía, ante un hostil público local que por momentos hacía que ni se escuchara el silbato del árbitro neerlandés Danny Makkelie. Pese a esto, fue Besiktas en los descuentos el equipo que abrió la cuenta gracias a Wilfred Ndidi.

Pese al golpe, en el complemento los ingleses siguieron jugando de la misma manera. Por esta razón, no fue demasiado extraño que dieran vuelta el marcador. Yéremy Pino en el 51′ y Jean Philippe Mateta en el 55′ pusieron el 2-1 para la visita.

ver también Quiebre en Crystal Palace: Camarín de Osorio “desilusionado” del técnico Pierre Sage

Con el marcador a favor, Pierre Sage decidió que era momento de mandar a la cancha a Darío Osorio. En el 72′ el chileno ingresó por Yéremy Pino, pero sin fortuna. Esto porque solo un minuto después, Junior Olaitan eludió al formado en Universidad de Chile y sacó un potente derechazo para poner el 2-2 en el 73′.

De ahí en más, Osorio no intervino demasiado y Besiktas se fue con todo por la victoria, aunque la expulsión de Ümit Akdağ en las Águilas finalmente terminó de sellar el empate. Un positivo resultado para Crystal Palace, pero que pudo ser mejor.

Darío Osorio volvió a tener minutos, pero no pudo participar mucho ante el desgaste de su equipo. El chileno actuó como puntero izquierdo, posición poco habitual, ya que suele actuar por la derecha y así enganchar para su pierna hábil. Al menos, sigue sumando tiempo en el terreno de juego.