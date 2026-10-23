Pronósticos La Serena vs Deportes Concepción: dos equipos que buscan reencontrarse con la victoria

RedGol te acerca los mejores pronósticos para apostar en Deportes La Serena vs Deportes Concepción por la fecha 25 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Deportes La Serena vs Deportes Concepción Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Total de goles: Más de 1.5 + Total de goles: Menos de 3.5 En tres de los últimos cuatro partidos de La Serena como local se marcaron entre dos y tres goles. La misma tendencia se repitió en tres de las cuatro visitas recientes de Deportes Concepción en la liga. 1xBet 2.03 Pronóstico Intervalo de gol (76-90 Mins): Si En los últimos seis partidos de La Serena como local hubo al menos un gol entre el minuto 76 y el final. Además, este patrón se repitió en tres de las cuatro visitas recientes de Deportes Concepción. 1xBet 2.00 Pronóstico Total de saques de esquina de Deportes Concepción: Menos de 4.5 Deportes Concepción promedia apenas 3,18 córners por visita, el segundo registro más bajo del torneo. Además, en nueve de sus 11 partidos fuera de casa no alcanzó los cuatro saques de esquina. 1xBet 2.02 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este sábado 24 de octubre, a las 12:30 horas, en el Estadio La Portada, Deportes La Serena y Deportes Concepción se enfrentarán por la fecha 25 de la Liga de Primera.

Ambos equipos han sumado pocos puntos en sus últimos compromisos: el Granate acumula dos derrotas consecutivas, mientras que el Lila registra tres encuentros sin ganar, con dos empates y una caída. El cuadro papayero ocupa el undécimo puesto, con 30 unidades, y el León de Collao marcha noveno, con 32, por lo que ambos mantienen vivas sus opciones de luchar por uno de los cupos a las copas internacionales.

En la previa del partido, nuestro especialista te acerca los tres mejores pronósticos de Deportes La Serena vs. Deportes Concepción para que tengas en cuenta antes de apostar.

Entre dos y tres goles en el duelo entre La Serena y Deportes Concepción

En tres de los últimos cuatro partidos de Deportes La Serena como local en la Liga de Primera, se marcaron dos o tres goles.

Esta misma tendencia se registró en tres de las últimas cuatro presentaciones de Deportes Concepción como visitante en el torneo, con un total de entre dos y tres tantos.

Total de goles: Más de 1.5 + Total de goles: Menos de 3.5 – 2.03 en 1xbet

Un gol agónico puede marcar la diferencia

Los partidos del Granate en casa suelen tener goles en los minutos finales: en sus últimos seis encuentros como local en la liga, se marcó al menos un tanto entre el minuto 76 y el pitazo final.

Por su parte, en tres de los últimos cuatro partidos del León de Collao como visitante en la competencia, también se registró al menos un gol durante ese tramo.

Intervalo de gol (76-90 Mins): Si – 2.00 en 1xbet

Los Lilas están entre los equipos con menos córners de visitantes

Los Lilas tienen el segundo promedio más bajo de córners a favor como visitantes, con 3,18 por partido. En nueve de sus 11 encuentros fuera de casa en este certamen, registraron menos de cinco saques de esquina. De hecho, en esos mismos nueve partidos, no llegaron siquiera a los cuatro córners.

Total de saques de esquina de Deportes Concepción: Menos de 4.5 – 2.02 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Deportes La Serena vs Deportes Concepción Cuotas ofrecidas por 1xBet Deportes La Serena 2.22 1XBET Empate 3.20 1XBET Deportes Concepción 2.96 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Si planeas hacer una jugada, consulta la guía sobre el código promocional de 1xbet para conocer las promociones disponibles, sus condiciones y los requisitos que debes revisar antes de utilizarlas.

Historial de Deportes La Serena vs Deportes Concepción: últimos partidos