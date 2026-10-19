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Premier League

Quiebre en Crystal Palace: Camarín de Osorio “desilusionado” del técnico Pierre Sage

Según indica la prensa inglesa, compañeros del chileno sienten que el francés los "desilusionó con sus métodos y su falta de comunicación"

Por Alfonso Zúñiga

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Pierre Sage, el técnico de Darío Osorio en Crystal Palace.
© Getty ImagesPierre Sage, el técnico de Darío Osorio en Crystal Palace.

La tensión en el camarín del Crystal Palace luego de la goleada que recibieron por 5-0 a manos del Brighton se corta con un cuchillo, y es que el descarte del chileno Darío Osorio por parte del entrenador Pierre Sage es sólo uno de los problemas que existen.

Es que según revela el diario londinense The Standard, la última caída no hizo más que agigantar el quiebre que existe entre el plantel y el técnico francés, a tal punto que afirman que dentro del equipo no ven con malos ojos el despido del estratega.

“Hay varios jugadores del Crystal Palace que están desilusionados con sus métodos y su falta de comunicación“, afirman desde la publicación sobre el sentir de los jugadores con Sage, que corre con ventaja para ser el primer candidato a que lo despidan de la Premier League.

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Esta semana el entrenador francés tiene dos encuentros claves para su continuidad al mando del equipo. Este jueves, por Europa League cuando vayan a Turquía para visitar al Besiktas. Mientras que el domingo por la liga inglesa reciban al Newcastle United en Selhurst Park.

Desde Inglaterra apuntan a que si no llega a ganar ambos duelos, donde incluso quedaría comprometido con el descenso, Crystal Palace optará por cortar el proceso de Sage, que llegó para reemplazar a Oliver Glasner, quien ganó la temporada anterior la Conference League.

En cuanto a nombres para ser el futuro entrenador de Osorio en Londres, The Standard menciona como alternativas a Thomas Frank, con pasado en el Brentford y Tottenham Hotspur, además de Sean Dyche, histórico estratega del Everton.

En síntesis

  • El camarín del Crystal Palace está quebrado: el plantel está harto del técnico francés Pierre Sage.
  • El DT de Darío Osorio arriesga ser despedido si no vence a Besiktas y Newcastle en los próximos días.
  • Thomas Frank y Sean Dyche ya asoman en Inglaterra como posibles nuevos entrenadores de Darío Osorio.
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