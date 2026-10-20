Pronósticos Real Madrid vs RB Leipzig: el Merengue busca un triunfo antes de jugar El Clásico

Descubre los mejores pronósticos para Real Madrid vs Leipzig por la Champions League. Análisis, cuotas, formaciones y apuestas para el partido.

Descubre nuestros pronósticos para el Real Madrid vs RB Leipzig para la tercera jornada de la Champions League. Un duelo donde los locales buscan mantener su dominio absoluto.

Este partido se disputará el miércoles 21 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu. Analizamos las mejores opciones para apostar en Champions League con datos clave.

Nuestros picks Pronósticos: Real Madrid vs RB Leipzig Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Real Madrid El Real Madrid llega fortalecido por su rendimiento en el Bernabéu, donde ha ganado todos sus partidos y mantiene un alto promedio goleador. Además, el Leipzig perdió sus últimos cinco encuentros europeos como visitante. 1xbet 1.25 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Sí Pese al favoritismo del Real Madrid, sus recientes desajustes defensivos abren la puerta a un gol visitante. El Leipzig también cuenta con recursos ofensivos para aprovechar los espacios y contribuir a que marquen ambos equipos. 1xbet 1.50 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Real Madrid vs RB Leipzig

El cuadro local promedia 3.17 goles a favor en casa durante esta temporada.

Los alemanes acumulan cuatro derrotas como visitantes, recibiendo 15 goles en contra.

En seis de los últimos siete compromisos oficiales de los madrileños, ambos conjuntos marcaron.

El conjunto merengue disputará El Clásico de LaLiga frente a FC Barcelona el próximo fin de semana.

Cuotas 1X2 Cuotas: Real Madrid vs RB Leipzig Cuotas ofrecidas por 1xBet Real Madrid 1.25 1xBet Empate 6.00 1xBet RB Leipzig 10.00 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Real Madrid vs RB Leipzig

Los Merengues llegan a este duelo con confianza tras vencer al Sevilla. Han ganado todos sus partidos locales esta temporada, demostrando un gran poderío ofensivo liderado por Kylian Mbappé, quien ya suma 11 tantos.

Los Toros Rojos atraviesan una crisis profunda jugando fuera de casa. Sus recientes caídas evidencian problemas defensivos que complican sus opciones de sumar puntos en España ante un rival de esta jerarquía.

Nuestra apuesta segura: Triunfo del Real Madrid

El equipo local es ampliamente favorito tras ganar todos sus partidos en el Bernabéu con un promedio goleador altísimo. Los alemanes perdieron sus últimos cinco duelos europeos como visitantes.

Considerando el historial reciente y la solidez local, esta opción brinda máxima confianza para las apuestas en Real Madrid vs Leipzig.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Real Madrid – 1.25 en 1xbet

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Pese al favoritismo local, los dirigidos por José Mourinho han mostrado desajustes defensivos, recibiendo goles ante Inter y Roma. En tres de los últimos cuatro encuentros del Merengue en su casa y en tres de los anteriores cuatro de los alemanes fuera de su hogar, se cumplió este mercado.

Esta alternativa ofrece una cuota atractiva, ideal para quienes buscan mayor rentabilidad al apostar en la Champions League basándose en las estadísticas.

Apuesta 2 | Ambos equipos anotarán: Si – 1.50 en 1xbet

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Alineaciones probables en Real Madrid vs RB Leipzig

Real Madrid: Courtois, Cucurella, Rüdiger, Huijsen, Dumfries, Tchouameni, Valverde, Vini Junior, Bellingham, Diomande, Mbappé.

Courtois, Cucurella, Rüdiger, Huijsen, Dumfries, Tchouameni, Valverde, Vini Junior, Bellingham, Diomande, Mbappé. RB Leipzig: Vandevoordt, Raum, Lukeba, Orban, Baku, Banzuzi, El Aynaoui, Gruda, Nkunku, Nusa, Romulo.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Real Madrid vs RB Leipzig

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Real Madrid vs RB Leipzig? El cuadro español es el claro favorito debido a su racha perfecta en casa y el mal momento visitante.

¿A qué hora y dónde ver el partido? El duelo se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu a las 16:00 horas (hora de Chile) y contará con transmisión oficial.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido? La opción de que ambos equipos anotan destaca como la cuota de mayor valor, pagando 1.50.

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