El volante chileno, que tiene contrato vigente con Flamengo, es seguido por el elenco argentino de cara a la próxima temporada.

Para muchos el mejor futbolista chileno en el extranjero es el volante Erick Pulgar, quien brilla en Flamengo, pero no lo puede gozar la Selección, ya que se niega a jugar por la Roja.

El antofagastino volvió a tener una buena temporada con el Mengao, donde ya celebró un título en 2026, puesto que el Rubro Negro se quedó con la corona del Brasileirao.

Tan bueno es el nivel de Pulgar en Brasil, que es seguido por otro coloso de la Conmebol, debido a que desde Argentina afirman que River Plate está tras los servicios del chileno.

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River Plate mira a Erick Pulgar como posible fichaje estrella

El prestigioso diario Olé de Argentina informó que el elenco Millonario tiene en carpeta a Erick Pulgar, porque se quiere reforzar a lo grande de cara a la temporada 2027.

“River está enfocado en 2027. Y para cubrir la posición de volante central, un nombre emergió: Erick Pulgar. Un futbolista que actualmente se encuentra en Flamengo, que viene de tener continuidad en Río de Janeiro y que está dentro de los planes a los 32 años de un club que aspira a jerarquizar una posición a la que le viene costando hallar un dueño”, publicó el citado medio.

Erick Pulgar es seguido por River Plate. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

La operación no es tan sencilla. Erick Pulgar tiene contrato vigente con Flamengo hasta el 31 de diciembre de 2029, y como es uno de sus emblemas, lo tiene tasado en 10 millones de dólares, cifra alta, pero abordable para River.

Pulgar, que ilusamente también sonó en Colo Colo en el presente mercado, es fundamental en el Fla, donde ha jugado 40 partidos en todo 2026 y marcó tres goles.

En síntesis

River Plate busca fichar a Erick Pulgar para reforzar su plantel en la temporada 2027.

para reforzar su plantel en la temporada 2027. Flamengo tasó al volante chileno de 32 años en 10 millones de dólares .

. Pulgar tiene contrato vigente hasta diciembre de 2029 y jugó 40 partidos en 2026.