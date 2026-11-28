Fernando Gago tendrá cuatro titulares menos para enfrentarse este domingo al León de Collao en el Ester Roa.

Universidad de Chile jugará este domingo un partido crucial ante Deportes Concepción. Los azules pueden sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2027 directa a la fase de grupos como Chile 2, aunque para eso están obligados a ganar.

Lamentablemente para este duelo Fernando Gago tendrá que saber sortear varias bajas. En total, son cuatro los titulares que no podrán ver acción en el Ester Roa, limitando bastante las variantes del entrenador argentino.

Entre lesionados y suspendidos, el romántico viajero visitará con cuatro bajas al León de Collao por la penúltima fecha de la Liga de la Liga de Primera 2026. Y ojo, que estas se producirán en prácticamente todas las líneas de la cancha.

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Universidad de Chile visita a Concepción con cuatro bajas

La más importante de estas es sin lugar a duda que la de Eduardo Vargas. Turboman tuvo que ser operado de una fractura en la mano que sufrió en el triunfo ante O’Higgins, quedando descartado para este duelo ante los lilas.

Israel Poblete quedó marginado por problemas físicos para el Universidad de Chile vs Deportes Concepción. | Foto: Photosport.

Otro lesionado, de acuerdo a lo informado por Emisora Bullanguera, es Israel Poblete, quien durante esta jornada de sábado entrenó diferenciado en el Centro Deportivo Azul tras sentir problemas físicas el pasado viernes.

Por último, están los casos de Igor Lichnovsky y Marcelo Morales. Mientras el defensor central está fuera tras ser expulsado ante O’Higgins el pasado fin de semana, el lateral no estará disponible por acumulación de tarjetas amarillas.

¿Cuándo jugarán Deportes Concepción y Universidad de Chile?

Lilas y azules se enfrentarán este domingo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis