El cuadro europeo presentó a su mejor equipo y derrotó por amplio margen al equipo que dirige técnicamente Luis Mena.

Un desafío de alto calibre tuvo la selección chilena, que este sábado se midió ante las actuales campeonas del mundo y el mejor equipo en el ranking FIFA, España, en el estadio Reino de León.

El cuadro que dirige Luis Mena no tuvo nada que hacer ante el elenco europeo, que jugó con sus mejores futbolistas, y terminó cayendo por un contundente 3-0 en el amistoso internacional.

La apertura de la cuenta llegó muy temprano en el partido, ya que la delantera de FC Barcelona Claudia Pina aprovechó un rechazo corto de Ryann Torrero para poner el 1-0 al minuto de juego.

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España no tuvo piedad con Chile en León

La segunda estocada de las españolas llegó a los 55 minutos. Torrero ahora estuvo notable para detener un penal a la volante Aitana Bonmatí, pero en el rebote estuvo atenta Fiamma Benítez para anotar.

La Roja no pudo ante España. Foto: Comunicaciones FFCh

Cuando la Roja buscaba el descuento ante el mejor equipo del mundo, lamentablemente llegó el tercer gol local, ahora a través de Cecilia Marcos, a los 74′.

La selección chilena seguirá con su gira por Europa, y el jueves 3 de diciembre se medirá con el equipo Sub 23 de Estados Unidos, en el estadio Municipal de Butarque, España.