Baltazar Oróstica se transformó en el héroe de la jornada al marca el gol de la clasificación de Chile

La selección chilena sueña en grande en el Mundial Sub 17. El cuadro comandado por Ariel Leporati dejó atrás los fantasmas y avanzó a los 16avos con contundente triunfo ante Montenegro.

La Roja fue superior de principio a fin. Lo que se reflejó en el golazo de la jornada de Baltazar Oróstica. El oriundo de Quinta de Tilcoco, al igual que Felipe Ogaz, Jaime Riveros y Fernando Cornejo, sacó a relucir el talento de su tierra, y con su zurda educada se despachó uno de los golazos del torneo.

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El jugador que está desde los ocho años en O’Higgins, y que ya firmó contrato profesional con los celestes, anticipó en campo rival, y con el pie pegado al balón se mandó hacia el arco rival. Jugada que contó en detalle a Redgol.

“Estoy muy contento por el gol. Anticipe al rival, y vi que tenía espacio, y fui no más. Por suerte salió bien. Mis zapatos andan bien, son goleadores. Por eso me salió el gol jajá”, declaró el joven jugador a nuestro enviado especial Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

Pero el Balti sueña en grande como todo el plantel. Y más allá de Marruecos, y que podría venir luego Brasil, la fe sigue intacta en hacer historia por el país.

“Tenemos un grupo muy lindo. Somos una familia muy linda. Siempre confiamos en nosotros. Estamos preparados para cosas bonitas y grandes”, sentenció el lateral izquierdo que esperan con ansias en O’Higgins para que empiece a formar parte del plantel estelar.

Fecha y hora: ¿Cuándo juega Chile en el Mundial Sub 17?

Ahora la selección chilena se enfoca en la fase de 16avos del Mundial Sub 17. La Roja terminó en el primer lugar del grupo J con 6 puntos. Por lo que ahora en la siguiente fase se enfrentará al siempre complicado Marruecos.

El partido entre las selecciones de Chile y Marruecos quedó fijado para este lunes 30 de noviembre a las 12:30 horas de nuestro país.