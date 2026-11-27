Antonio Cannoni recalcó que el equipo está enfocado en hacer historia en el torneo que se disputa en Qatar.

La selección chilena hace historia en el Mundial Sub 17. El elenco dirigido por Ariel Leporati supo reponerse a la caída ante República Dominicana, y este viernes superó por la cuenta mínima a Montenegro.

La solitaria anotación de Baltazar Orostica alcanzó para superar a los europeos y quedarse con el liderato del grupo J. Un resultado que dejó con gusto amargo al plantel por lo que se realizó en cancha. Es que pese a llegar más que su rival, no se pudo agrandar el marcador y Vicente Villegas tuvo que exigirse al máximo para evitar la igualdad.

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“Fue un resultado engañoso. Tuvimos 13 remates al arco. También el “Bicho” tapó varias claras. Fue un gran partido del equipo y lo pudimos ganar (…) No perdimos la fe. Sabíamos que después de perder con República Dominicana había que dar vuelta la página”, aseguró Antonio Cannoni en conversación con nuestro enviado especial Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

Por lo mismo, el central formado en la UC y que hoy milita en el Modena de Italia, enfatizó que el equipo está mentalizado en hacer historia y sacar la cara por el país.

Tal como lo hizo esa selección del 93 que dirigida por Leonardo Vélez y con figuras como Sebastián Rozental, Manuel Neira, Dante Poli y Héctor Tapia entre otros, logró el tercer lugar tras vencer a Polonia en penales.

“Somos una familia muy unida. Con la conexión que tenemos, sabemos que podemos jugar más. Tengan fe, vamos a dar lo mejor de nosotros para llegar lo más lejos posible”, recalcó el defensa que se ha transformado en una de las figuras del torneo.

¿Cuándo juega Chile Sub 17?

Tras el termino de la fase de grupos, Chile se ubicó como primero del grupo J con seis unidades. Ahora en los 16avos la Roja Sub 17 se medirá ante Marruecos. Elenco que terminó segundo en el grupo H, donde empató ante China, perdió frente a España y ante Fiyi goleó por 6-0.

El partido entre Chile y Marruecos está programado para el lunes 30 de noviembre a las 12:30 horas de nuestro país. Encuentro que será transmitido por DSports y que también podrás seguir en vivo por Redgol.