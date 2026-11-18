Antonio Cannoni es uno de los destacados en el equipo de Ariel Leporati que sueña con hacer historia en el torneo sub 17.

Mientras la selección adulta terminó la fecha FIFA sin marcar goles y con un Nicolás Córdova cerrando su ciclo, hay otro equipo nacional que busca hacer historia y empezar a formar a los jugadores que sean el real recambio de la generación dorada.

Esto tiene relación con la Rojita que ya está en Qatar para disputar el Mundial Sub 17. El equipo comandado por Ariel Leporati sueña con hacer historia en el torneo y se prepara para su debut este sábado ante Argelia.

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Las expectativas son altas y así lo han confirmado sus jugadores. “Llegamos con mucha esperanza. Ha sido un proceso largo de año y medio, con giras y sudamericano”, contó Antonio Cannoni en conversación con el corresponsal de Redgol Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

El defensa central es el único representante nacional que juega en Europa. Por lo mismo, destacó la unión del equipo a horas del primer partido por el grupo J. “Lo último fue la gira por Croacia, y fue muy buena. El grupo está espectacular”, agregó el jugador que portará la 17 en honor a su ídolo Gary Medel.

De jugar en la UC, pasó a Italia y hoy sueña con el Mundial

Pero el nombre de Antonio Cannoni no es casualidad en la selección. Este 2026 quedó libre de Universidad Católica y emigró hasta Italia. El Modena FC de la Serie B no dejó escapar la chance y lo sumó a sus filas.

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El joven defensa hasta sumó convocatorias al primer equipo. “Es una experiencia muy linda. Me convenció al 100%. Mi meta era llegar a Europa y con la citación al primer equipo lo convalida“, recalcó.

Incluso su mamá que también es deportista ha sido pieza fundamental en está nueva aventura por Italia. “Mi madre me apoya y me aconseja. Me ha aceptado todo y me apoya al 100%”, enfatizó.

Por lo que ahora quiere retribuir todo ese cariño y apoyo familiar y de la selección en el Mundial que comienza está semana. “Vamos a dar todo para pasar de fase. Ojalá podamos llegar lo más lejos posible”, sentenció.