En el Cacique ya se empiezan a mover los hilos para no dejar escapar a ninguno de sus referentes.

Colo Colo afina los últimos detalles para el clásico del domingo ante Universidad Católica. El Cacique recibe a la UC en un nuevo clásico en el Estadio Monumental.

Pero esa no es la única preocupación de los albos. Esto porque además se empieza a perfilar el plantel para el 2027. El Cacique disputará la próxima Copa Libertadores y el objetivo primordial es conseguir la renovación de Fernando Ortiz.

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Lo que recalcó Aníbal Mosa como la prioridad en la lista de renovaciones. “Una vez que estemos listos con el entrenador vamos con los jugadores. Los tiempos de la institución lo marca la institución y su presidente”, aseguró el mandamás de ByN.

Incluso fue categórico al abordar la situación de aquellos futbolistas que están impacientes por su futuro. “Si hay jugadores que quieran negociar como jugadores libres, que lo hagan”, recalcó Mosa.

El primer jugador que Colo Colo busca su renovación

El tema es que en Colo Colo no se quedan de brazos cruzados y ya hay un jugador que estaría muy cerca de renovar con los albos.

De momento se indica que no es Fernando Ortiz ni Arturo Vidal. En está ocasión el que está a detalles de extender su vínculo es Alvaro Madrid. El volante llegó con el objetivo de reemplazar a Esteban Pavez y de inmediato se acopló al sistema de juego de Fernando Ortiz. Por lo que es pieza fundamental en el equipo.

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“Colo Colo le informó oficialmente a Everton la intención de comprar el pase de Álvaro Madrid. En Everton respondieron que, una vez finalizado el campeonato, se sentarán a conversar para materializar la venta”, indicó el periodista Diego Peralta. Por lo que el volante sería la principal prioridad en el Monumental.

Ahora el monto para la inminente compra serían unos 500 mil dólares, por lo que en ByN quieren asegurar al jugador lo antes posible.