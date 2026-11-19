Este jugador devenido en comentarista y empresario vitivinícola reveló algo que varios sospechaban en torno a su carrera mientras afina detalles para su despedida, que será el 19 de diciembre.

Este retirado volante ofensivo jugó antes en la U de Chile que en Colo Colo, pero celebró más títulos en el Cacique, donde se consagró en tres oportunidades contra las dos que tuvo en los azules. Y por estos días, divide sus días entre los preparativos para su despedida.

También en su rol de comentarista de partidos en TNT Sports y en el negocio vitivinícola en el que emprendió. Más de algún conocedor de los entretelones del fútbol sabrá que las referencias son para Ramón Fernández, quien visitó el estudio de ADN Deportes.

En Los Tenores de la tarde le preguntaron por qué celebrará su adiós del balompié en el estadio El Teniente de Rancagua. “O’Higgins es el equipo donde más me identifico en Chile. Fue el club donde más años estuve, siempre que me tocó volver y ser importante, ellos me abrieron las puertas”, reconoció Fernández.

Ramón Fernández ante la U de Chile en 2021. Busca una pelota contra Mario Sandoval. (Andres Pina/Photosport).

“Siento un cariño enorme, viví muchos años en la ciudad. Le tengo mucho cariño al club y a los hinchas. Es una manera de retribuirles hacer un partido para que la gente pueda disfrutar. Y cerrar una etapa de mi vida que fueron muchos años”, añadió el otrora jugador de Deportes Iquique y San Marcos de Arica.

Por cierto, adelantó que “un DT que me marcó mucho es Eduardo Berizzo, dirigirá en Rancagua. Jugará el O’Higgins campeón contra mis amigos del fútbol”. Una fiesta para todos los hinchas del Capo de Provincia, quienes podrán recordar el icónico equipo del Toto que se consagró campeón en la primera división. La cita es para el 19 de diciembre.

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Ramón Fernández, el ex Colo Colo, U de Chile que ama a O’Higgins

A pesar de sus experiencias en Colo Colo y la U de Chile, Ramón Fernández tiene una identificación muy especial con O’Higgins. Ahí superó los 200 partidos y es reconocido como un ídolo por varios fanáticos celestes. Aunque también repasó alguna etapa mala en su carrera.

Ramón Fernández, un símbolo de O’Higgins. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“De todo uno aprende. No sé si la peor etapa, pero la difícil fue la de San Antonio Unido. Es una división complicada, teníamos un proyecto deportivo que no se pudo dar”, recapituló el otrora enganche sobre su estadía en el SAU, que con los años ni siquiera puede competir profesionalmente.

Sin duda, un lunar para su trayectoria. “Pero después la pasé muy bien. Estuve en Iquique y logramos ascender, después en Arica llegamos a semifinales. Tengo mejores recuerdos más que los malos, que fueron pocos sinceramente“, cerró el Moncho, quien se formó profesionalmente en Estudiantes de La Plata.