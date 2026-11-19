El DT celeste reconoce que el plantel está golpeado con miras al duelo ante la U, donde buscan huir del descenso. Sin tapujos, contó cómo van las conversaciones por una renovación.

Lucas Bovaglio le puso el pecho a las balas tras la final perdida por paliza con O’Higgins. La Copa de la Liga pegó fuerte en el Monasterio Celeste, donde el DT habló previo al duelo ante la U.

Los rancagüinos enfrentarán a U de Chile este sábado, a las 18.00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente. A cinco puntos del descenso, el DT del Capo fue consultado sobre su futuro en relación a una eventual renovación de contrato.

“Se podría decir que se ha avanzado favorablemente, no quiero hablar de porcentajes o en qué punto está de la negociación, pero se ha avanzado. Sé cual es la predisposición y deseo de los dirigentes, ellos saben cuál es nuestro deseo también”, lanzó.

Bovaglio y una salvación que puede timbrar su continuidad

Lucas Bovaglio no le hizo el quite a ninguna pregunta en el Monasterio Celeste. El DT dijo que desea seguir y que la derrota en Copa de la Liga no influyó en las conversaciones para extender contrato.

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“Dejaremos que ellos y mi representante sigan charlando para definir este tema“, explicó el entrenador. Fue ahí que habló de lo futbolístico y el desafío de recibir a U de Chile.

Con miras al duelo del sábado, el DT afirmó que “tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación incómoda y queremos salir de ella lo antes posible. Esa es nuestra primera prioridad”.

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Por su parte, el jugador Felipe Ogaz dijo que “tuvimos una semana difícil, pero ya dimos vuelta la páfina y estamos enfocados en recuperar nuestra mejor versión y volver a sumar en casa con el apoyo de nuestra gente”