El refuerzo argentino queda fuera de la convocatoria nuevamente en los azules, lo que marca distancia de una continuidad.

Universidad de Chile se prepara para enfrentar este sábado a O’Higgins, en condición de visitante en el estadio El Teniente de Rancagua, por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

Por lo mismo, el técnico Fernando Gago ha ido trabajando con todos los jugadores, donde, como casi nunca pasa, tiene a todos a disposición para un duelo trascendental por el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Eso sí, ya tiene una sorpresa para la citación, teniendo en cuenta que vuelve a dejar afuera a un refuerzo de la segunda temporada, que no encuentra su espacio: Gonzalo Reyna.

Del 12 de octubre que no juega Reyna por la U, en esa oportunidad marcó un gol ante Ñublense. Foto: Jorge Loyola/Photosport

ver también U de Chile responde a una ayuda de Colo Colo: “No podemos esperar que otros nos hagan la pega”

Reyna no logra convencer en la U

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes detallan el gran movimiento en la lista de convocados en Universidad de Chile para la visita del sábado por la tarde a O’Higgins.

Tal como pasó en el Clásico Universitario, Gago deja fuera de la convocatoria a Gonzalo Reyna, argentino que está a préstamo desde Racing desde la mitad de la temporada.

Si bien el joven atacante volvió en la última fecha ante Cobresal, no se movió desde el banco de suplentes, lo que empieza a marcar una tendencia que no logra convencer al técnico argentino.

Algo que preocupa a Reyna, quien no juega desde el 12 de octubre en la goleada ante Ñublense. Con 10 partidos jugados y 2 goles, será un jugador que entrará en evaluación para el técnico y la gerencia deportiva al final de la temporada, pensando en el plantel 2027.