La leyenda viviente del elenco albo analizó la situación del King, quien aún no extiende su contrato con el campeón chileno.

Colo Colo ya consiguió el gran objetivo que se trazó para la temporada 2026 y es el flamante campeón de la Liga de Primera. Ahora, en el Monumental tienen que armar el plantel para la campaña 2027. No hay descanso.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, está enfocado en las renovaciones, siendo la negociación con el entrenador Fernando Ortiz la prioridad. Tras ello, vienen los jugadores.

Hay una extensión de contrato que no es sencilla y no se trata de cualquier jugador, ya que Arturo Vidal aún no cierra su continuidad en Colo Colo para 2027 y la noticia se está transformando en teleserie.

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Carlos Caszely quiere que le renueven pronto el contrato a Arturo Vidal

La situación del King fue analizada por una leyenda viviente de Colo Colo como Carlos Caszely, quien en el marco del triunfo del equipo femenino del Cacique ante Universidad Católica en la final, indicó que el volante debe seguir.

“¿Qué declaraciones hay? Para mí, Arturo Vidal es el hombre más importante de Colo Colo. Más que todos, hoy día. Él tiene que renovar sí o sí“, dijo el Gerente.

Carlos Caszely habló de Arturo Vidal. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Probablemente, todos los grandes jugadores, todos los grandes jugadores tienen que saber cuándo retirarse. Nadie los puede retirar“, agregó.

Las negociaciones entre Arturo Vidal y la directiva de Blanco y Negro ya comenzó, pero aún no sale humo blanco.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica por la fecha 28 de la Liga de Primera se jugará este domingo 22 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera