El campeón de Copa Libertadores se puso la corona del King y le dio con todo a Blanco y Negro. El sitial del capitán albo exige apurar la negociación, dice Barti.

Arturo Vidal es el nombre de la polémica en Colo Colo, donde Aníbal Mosa aún no se le acerca para renovarle contrato. Eso tiene descontento al King, quien no se guardó nada en conferencia de prensa previo al Clásico ante U Católica.

“De verdad que es difícil, en Europa no lo escucharás nunca, pero cada uno dice lo que quiera y es lo que dice el presidente. No estoy negociado con nadie, estoy esperando”, dijo el capitán albo.

Y uno que ha tenido roces con Vidal en el pasado salió en su defensa. Se trata de Marcelo Barticciotto, quien en ESPN F360 Chile se puso del lado del King y le mandó un recado a todo Blanco y Negro.

Barticciotto exige la firma de Vidal

Sumándose a los dichos de Arturo Vidal, Marcelo Barticciotto salió a emplazar a Blanco y Negro por la tardanza en sentarse a negociar una renovación. El sitial del capitán del Cacique pesa y es prioridad según el campeón de Copa Libertadores.

Sigue la polémica por la renovación de Vidal.

“Si me pongo en el lugar de Arturo, si estuviera siendo jugador, estaría enojado, sentido como debe estar él. Ahora digo, si esto es una política del club, que me parece que lo es, ahora es el momento, no hay que esperar mucho más”, lanzó.

A la hora de repasar al presidente de Blanco y Negro, Barti aseguró que “el otro día, Aníbal Mosa dijo que ‘Queremos arreglar al técnico y él diga quiénes siguen y quiénes no’, lo que no está mal, pero en el medio está Vidal”.

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“Ninguno de los demás jugadores puede reclamar, aunque podrían, pero acá hay un tema porque es Vidal, no es cualquiera“, cerró Barticciotto, alertando a que la paciencia del King no es eterna.