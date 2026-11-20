El DT trasandino y el Bicampeón de América aún no renuevan, y se extiende una semana más las negociaciones.

Colo Colo ya se consagró campeón de la Liga de Primera. El Cacique superó a Ñublense a principios de noviembre y alcanzó la estrella 35.

El tema es que ahora se abre el apetito y los albos quieren terminar de la mejor forma las últimas tres fechas que quedan en disputa. Además sigue presente la lucha por la Copa Chile.

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Pero mientras en lo deportivo siguen abiertos los dos frentes, Aníbal Mosa recalcó que tras ganar el campeonato nacional, en ByN se enfocan solo en las renovaciones. La lista de prioridades se hizo pública de inmediato: Primero Fernando Ortiz y luego Arturo Vidal. Sin embargo, ya han pasado los días, pero esto no ha llegado a buen puerto.

Lo que empieza a preocupar a los hinchas albos. En especial por las declaraciones en la previa al clásico contra Universidad Católica y donde deslizaron que aún no hay nada concreto para su continuidad.

Alarma en Colo Colo: Ni Ortiz ni Vidal han renovado para el 2027

“El enfoque y por dónde pasa el día a día es el clásico, eso es lo que estamos preparando. Es un clásico importante, estamos en casa, con nuestra gente”, lanzó de entrada el “Tano”.

Incluso abordó que su renovación todavía sigue siendo un tema que no es de urgencia. “El resto es algo secundario, tenemos en la cabeza sacar el partido adelante por la gente, por nosotros, por lo que logramos en un año difícil”, enfatizó.

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Misma postura que tomó Arturo Vidal al ser consultado sobre su futuro. “Todos los clásicos son importantes, son partidos especiales, tengo 39 años y más aún lo es un clásico”, expresó el Bicampeón de América.

Pero el tono cambió totalmente al abordar sobre su futuro ya que le pasó la pelota a Mosa y dejó abierta hasta la opción de analizar otras ofertas si no hay interés en ByN.

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“Sobre lo otro (renovación) hay personas encargadas de eso. Yo me preocupo de entrenarme bien, lo demás ya se ha dicho todo. Por ahora nada, solo sabemos que jugamos con Católica (…) Acá hay un Presidente que decide. Estamos esperando, y si no, veremos”, enfatizó.