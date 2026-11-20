El entrenador de Colo Colo, antes de finalizar la conferencia de prensa junto a Universidad Católica, criticó algunas preguntas de la prensa.

La conferencia de prensa conjunta entre Colo Colo y Universidad Católica previa al clásico de este domingo dejó un notable momento. Y es que varias preguntas de la prensa tuvieron relación con que todavía Arturo Vidal no renueva su contrato pensando en el 2027.

“Todos los Clásicos son importantes, especiales, tengo 39 años y cada partido, más un Clásico, es difícil y queda en mi memoria. Lo otros hay personas encargadas de eso, me preocupo de entrenarme bien, lo demás ya se ha dicho todo. Por ahora nada, solo sabemos que jugamos con Católica”, declaró el propio King al respecto.

Lo curioso es que las constantes consultas sobre el futuro de Vidal terminaron generando cierta molestia en Fernando Ortiz, quien previo al término de la conferencia alzó la voz y le dejó un recado a los periodistas presentes.

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Ortiz se mosquea porque la prensa no “valora” a Vidal en Colo Colo

El entrenador argentino afirmó que “tenemos delante el mejor jugador del fútbol chileno. Más allá de su contrato, valorémoslo que está dentro del campo. Todas las preguntas buscando doble sentido”.

“Disfrutémoslo, ya habrá tiempo. Sé que ciertas preguntas interesan, pero cómo no vamos a valorar al mejor jugador del fútbol chileno. Calma, disfrutémoslo, tiene 39 años, 28 mil títulos y acá está”, concluyó.

Arturo Vidal todavía no renueva su contrato en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Daniel Garnero también se quiso sumar a esta loas al bicampeón de América y declaró antes de la foto grupal que “adhiero a lo que dijo Fer (Fernando Ortiz). Disfruten al gran Arturo”.

¿Cuándo se juega el Colo Colo vs Universidad Católica?

Albos y cruzados se enfrentarán este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis