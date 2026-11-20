El portero de Colo Colo sorprendió a los porteros del FC Derby y los apoyó con equipación para los porteros.

Vozinha se ha transformado en el gran referente en el arco de Colo Colo. El portero de Cabo Verde llegó al Cacique a mitad de año, y tras el Mundial logró ganarse un puesto en el equipo titular de Fernando Ortiz.

Josimar Dias hasta fue incluido en la nominación del Balón de Oro y terminó sexto en la entrega del premio Lev Yashin para los mejores porteros de la temporada.

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Pero más allá de la fama que ha conseguido Vozinha, y que se refleja en su cuenta de Instagram que pasó de 50 mil a más de 12 millones, el portero no se olvida de sus raíces. Y lo volvió a demostrar con un gesto que sacó aplausos en redes sociales.

El solidario gesto de Vozinha con equipo de Cabo Verde

Es que ahora, aprovechando la fecha FIFA y que viajó a su país para defender a la selección, Vozinha tuvo un lindo gesto con el modesto elenco FC Derby. Cuadro que es oriundo de San Vicente, pero de Cabo Verde. Cuadro que ha sido campeón en tres ocasiones.

El portero de 40 años visitó las instalaciones del cuadro de Sao Vicente y ayudó a sus colegas de funciones bajo los tres palos. “Muchas gracias Vozinha por el apoyo en material deportivo”, indicó el elenco en sus redes.

Vozinha se puso con guantes de arquero para el club de sus amores en Cabo Verde

El portero de Colo Colo entregó varios pares de guantes para los porteros del equipo para que puedan desarrollarse de la mejor forma. Incluso revelaron que este sería el verdadero equipo del golero.

“Una vez fan del Derby, siempre fan del Derbi”, recalcaron. Gesto que sacó aplausos para el jugador que a pesar del agobio de la fama, igual se dio el tiempo para compartir con los suyos.