La mediocampista criticó a la organización luego del sufrido triunfo ante Universidad Católica en la final.

La estrella número 18 en su rico palmarés sumó Colo Colo, que este viernes se quedó con el título de la Liga Femenina tras vencer en lanzamientos penales a Universidad Católica en Santa Laura.

A pesar de haber sido una final, se jugó con muy poco público en el recinto de Independencia, situación que provocó la molestia de la volante alba Yastin Jiménez, quien criticó a la ANFP por el precario nivel organizativo que mostró para la pelea por el título.

“Creo que el que nos hayan puesto un partido un viernes a este horario, el que la fecha anterior, que los dos equipos jugaban a las 5, creo que es un tirón de oreja para la organización”, dijo en primera instancia la seleccionada nacional.

“El tema de las entradas también hubo un tema complicado ahí, que se dispararon los precios. Creo que eso no nos ayuda al crecimiento del futuro femenino y creo que es un tirón de orejas para la organización y que se pongan pantalones“, agregó Jiménez.

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La alegría de Yastin Jiménez por el título de Colo Colo

A pesar de los reclamos, Yastin Jiménez también se dio tiempo para celebrar, porque se mostró muy emocionada por el pentacampeonato alcanzado por Colo Colo en su rama femenina.

“Es una responsabilidad grande estar en el club. Es pasión, garra, meter hasta el último y creo que ya lo demostramos en cancha. Eso es Colo Colo eso es este club eso entrega día a día”, señaló.

Colo Colo levantó una nueva copa en el fútbol femenino. Foto: Colo Colo

“Pasamos por momentos malos y ahora estamos en los momentos buenos y es difícil mantenerse, muy difícil y queremos seguir ahí manteniendo esto generar esta competencia así que nada eso básicamente orgullo y pasión”, cerró Jiménez.

Colo Colo es el absoluto dominador del fútbol femenino en Chile y será, junto a Universidad Católica, el representante nacional en la Copa Libertadores Femenina 2027.

En síntesis