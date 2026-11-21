El cuadro azul se medirá ante dos equipos que están en la zona baja de la tabla en las últimas tres fechas del torneo.

Ardiendo. Así quedó la lucha por la permanencia en la Liga de Primera, luego de los infartantes partidos de este viernes en el arranque de la fecha 28 del torneo nacional. Para sorpresa de muchos, Universidad de Chile pasa a ser protagonista de esta pelea.

Cobresal se hizo fuerte en El Salvador y le ganó por 3-2 a Audax Italiano, con lo que igualó a los itálicos con 30 puntos y dejó muy compacta la zona baja de la tabla de posiciones.

Luego, Unión La Calera dio el gran golpe y le ganó por 1-0 a Palestino en La Cisterna, con lo que dejó el último lugar y tiene permitido soñar con la salvación, al llegar a las 27 unidades y quedar a tres de mineros e itálicos.

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La U pasa a ser actor clave en la lucha por no bajar a Primera B

Uno de los equipos que se metió de lleno en la pelea por seguir en Primera es O’Higgins, que a principio de temporada sorprendió por su gran rendimiento a nivel internacional, pero se fue quedando con el pasar del tiempo. Incluso, perdió recientemente la final de la Copa de la Liga con Coquimbo Unido.

El autodenominado Capo de Provincia tiene 31 puntos, por ahora a cuatro unidades de Unión La Calera, pero tiene que sumar para salir del fondo. Este sábado tiene su propia final, justamente ante la U en Rancagua desde las 18:00 horas.

O’Higgins se metió de lleno en la lucha por el descenso. Foto: Diego Martin/Photosport

Pero ese no será el único partido clave en la pelea por la permanencia que tiene a Universidad de Chile como protagonista, puesto que se medirá en la última fecha con Unión La Calera, equipo que viene remontando y quiere evitar caer a Primera B.

Las últimas fechas están que arden, sobre todo en la pelea por no bajar a la Liga de Ascenso, con hasta 5 equipos involucrados en la siempre difícil disputa por no caer de categoría.

En síntesis

Cobresal venció 3-2 a Audax Italiano e igualó los 30 puntos en la tabla.

venció a e igualó los en la tabla. Unión La Calera derrotó 1-0 a Palestino y alcanzó las 27 unidades en el torneo.

derrotó a y alcanzó las en el torneo. O’Higgins tiene 31 puntos y enfrentará a Universidad de Chile este sábado a las 18:00 horas.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera