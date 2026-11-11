Si bien en el partido todos insistían en una revisión, días después TNT Sports liberó imágenes de la terrible infracción sobre el argentino.

Universidad de Chile venció por 2-1 en el último partido por la Liga de Primera a Cobresal, en un disputado en el estadio El Teniente de Rancagua, que marcó el adiós definitivo en la pelea por el título.

Pero hubo una llamativa jugada en el primer tiempo que pudo significar la expulsión para el cuadro minero, con un planchazo a Lucas Barrera que no tuvo repetición en la transmisión.

Algo que ahora mostró TNT Sports, días después, en “Todos Somos Técnicos”, con una cámara paralela donde se ve un feroz planchazo de Felipe Villagrán en contra del juvenil argentino.

El técnico Coloccini reclamó duramente en U de Chile. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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La plancha que no mostró la TV en el partido de la U

Universidad de Chile tuvo un fuerte reclamo que pudo significar algo más grave para Lucas Barrera, con un planchazo que horas después tuvo repetición televisiva.

La entrada de Felipe Villagrán fue durísima contra el juvenil de los azules, que lo dejó con dolencias, incluso teniendo que salir al entretiempo del partido en Rancagua.

Ahora se pudo ver en detalles que, al menos, merecía revisión de parte del VAR, pero en ese momento no fue considerado y se siguió jugando con normalidad el encuentro.

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