El histórico capitán se pone a la orden de la nueva dirigencia, de manera de ayudar a que el club vuelva a crecer.

Universidad de Chile prepara cambios para la temporada 2027, donde, primero desde lo dirigencial, necesita ordenar la casa con la salida de los nombres del grupo Sartor.

En ese sentido, muchos han sido los históricos que se han mostrado disponibles para poder ayudar al club, de manera de tener gente identificada trabajando en Azul Azul.

Uno de ellos fue Luis Musrri, quien en conversación con el programa “Rayando el CDA”, dejó en claro que siempre estará activo si es que hay que darle una mano a la U.

“Sí, la gente de la U lo sabe estoy a disposición de mi club de toda mi vida, sería feliz de volver algún día a la U”, comentó.

Luis Musrri fue homenajeado en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Musrri apuesta por hinchas de la U

El histórico capitán de Universidad de Chile sabe que desde el viernes los azules tendrán otra dirigencia, que tendrá que levantar y modificar el club para volver a ganar títulos.

En ese sentido, deja en un mensaje, apostando que los nuevos rostros sean azules, que sepan cómo llevar al equipo nuevamente a la grandeza que los caracteriza.

“La U siempre, los jugadores pasan, los dirigentes pasan, pero la U queda y los hinchas también, eso es lo importante, es de esperar que la gente que llegue ame a la U”, finalizó.