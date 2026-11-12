El histórico asegura que si bien el hincha respalda cuando no se gana, es una especie de escudo en los momentos que no son campeones.

El título 35 de Colo Colo desató pasiones con los hinchas de Universidad de Chile, donde fue Diego Rivarola quien sacó la voz para responder a un albo que le escribió en su programa

“Mientras más copas levanta Colo Colo, más hinchas de la U somos. Eso es lo que no se dan cuenta. Gracias por seguirnos”, fue la frase que prendió la llama y que fue debatida en todos lados.

Ahora fue Horacio Rivas quien sacó la voz, dejando en claro que a los hinchas azules también les importa salir campeones, por lo que cree que es una frase para tapar o escudarse.

Diego Rivarola generó debate con los hinchas de Colo Colo. Foto: Ramon Monroy/Photosport

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“Es una manera de cubrirnos”

Fue en conversación con Rayando el CDA que el histórico Horacio Rivas sacó la voz por Universidad de Chile, donde deja en claro el sentir de los hinchas bullangueros.

“Volvemos a a decir, por eso no es bueno empezar con eso de mandar recado, esto de que nosotros no nos importan las copas, porque si bien es cierto, nos interesan también las copas, también queremos salir campeones. Eso es una manera a lo mejor de cubrirnos”, explicó.

En ese sentido, también le metió de su cosecha: “Pero nosotros somos ganadores en todo el resto. En gente, basta ir a mirar las estadísticas de cuántos años llevamos siendo el el el mejor promedio de público y de asistencia a los estadios”.

“Basta ver que la gente tiene un compromiso que es gigante y eso uno lo agradece”, destacó en medio de la presentación del libro del Bombero Ibáñez.

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