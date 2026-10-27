El ex jugador de los azules habló del momento de la U y reconoce que el Clásico Universitario del domingo es clave.

El mejor equipo del segundo semestre en la Liga de Primera, y por ende de la actualidad, es Universidad de Chile, que viene barriendo a sus rivales y se metió en la lucha por el título.

Los azules están en racha y quedaron a sólo 7 puntos de Colo Colo, con 15 unidades en disputa y aprovechan al máximo el mal momento del puntero.

La situación del cuadro laico fue analizada por el ex jugador azul Horacio Rivas, el Carepato original, quien llama a la mesura y pone su enfoque en el Clásico Universitario de este domingo ante Universidad Católica.

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Horacio Rivas se enfoca en el Clásico Universitario

Rivas está contento por los resultados que está logrando el cuadro azul, sin embargo, prefiere mantener la calma y emula una histórica frase del entrenador argentino Reinaldo Mostaza Merlo, ya que pide ir “paso a paso”.

“El torneo se encendió, ya que el partido venidero será decisivo. Dar este paso es gigantesco porque, además de jugar bien, se logró la victoria, lo cual siempre será importante. Sin embargo, el clásico hay que jugarlo y ganarlo si se busca seguir luchando en la parte alta de la tabla“, sentenció Rivas a RedGol.

La U goleó a Everton en Rancagua. Foto: Andres Pina/Photosport

“Sigo insistiendo en que el primer desafío y objetivo central de la U debe ser asegurar el cupo a Chile 2. Si las matemáticas se dan para seguir peleando más arriba, mucho mejor, pero primero se debe ir paso a paso. La diferencia de seis puntos que se obtuvo sobre Católica posiciona al equipo en un momento clave del campeonato, aunque no de absoluta tranquilidad”, cerró Carepato.

La U y la UC jugarán un clásico fundamental, el que va a estar mirando con mucha atención el líder Colo Colo.

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¿Cuándo y a qué hora es el clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de noviembre, a partir de las 15:15 horas, en el estadio Claro Arena.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera