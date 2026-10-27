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Liga de Primera

César Vaccia se lamenta y dice una verdad en la pelea del título entre Colo Colo y la U: “Les va a faltar…”

El ex entrenador de los azules celebró el gran momento del cuadro de Fernando Gago, sin embargo, cree que no les alcanzará.

Por Carlos Silva Rojas

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La U goleó a Everton en Rancagua.
© PhotosportLa U goleó a Everton en Rancagua.

Muchos pensaban que a esta altura del año la Liga de Primera iba a estar resulta y tendría a su campeón, debido a la gran ventaja que alcanzó a tener Colo Colo, sin embargo, los albos se enredaron y ceden terreno.

El Cacique estuvo 16 puntos sobre Universidad de Chile, no obstante, aquella diferencia se acortó a solamente 7 unidades, con cinco fechas aún por disputarse.

Hoy por hoy el mejor equipo de Chile es la U y lo dicen los resultados recientes. Este lunes goleó por 4-1 a Everton y se mete de lleno en la pelea por el título de cara a las jornadas finales.

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César Vaccia cree que la faltará torneo a la U

El momento de la U fue analizado en RedGol por el ex bicampeón como DT de los estudiantiles, César Vaccia, quien cree que le va a faltar torneo al equipo de Fernando Gago para pelearle a Colo Colo.

Hace varios partidos que la U está jugando bien. Se nota que es un equipo equilibrado y con un modelo de juego claro, ya que saben cómo atacar y cómo defender”, dijo de entrada el entrenador.

Eduardo Vargas le marcó tres goles a Everton. Foto: Andres Pina/Photosport

Eduardo Vargas le marcó tres goles a Everton. Foto: Andres Pina/Photosport

“Llegan muchas veces al arco y, cuando el equipo rival se acerca, el arquero Castellón responde de buena manera. Da la impresión de que les va a faltar campeonato“, cerró Vaccia.

El próximo partido de la U es clave, ya que visita a Universidad Católica en el Claro Arena, donde está obligado a ganar para seguir metiéndole presión a Colo Colo en la lucha por el título.

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¿Cuándo y a qué hora es el clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de noviembre, a partir de las 15:15 horas, en el estadio Claro Arena.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

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