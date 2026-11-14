Igor Lichnovsky apaga con bencina las disculpas de Aníbal Mosa y Colo Colo: “El jefe de las zorras”

El central del Romántico Viajero repasó con todo al archirrival luego de su celebración del campeonato.

Una polémica de aquellas desató Igor Lichnovsky en redes sociales. Esto porque el central de Universidad de Chile se las cantó Aníbal Mosa y salió al cruce tras la celebración del archirrival.

Es que en la “U” no cayó nada de bien la celebración de Colo Colo. Lo que comenzó tras el pitazo final ante Ñublense y siguió con las transmisiones en redes sociales. Luego vino la guinda de la torta con el show que hicieron en el Estadio Monumental y donde desde Arturo Vidal hasta Javier Correa se mofaron del Romántico Viajero.

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Por lo mismo, Aníbal Mosa fue el encargado de pedirle disculpas al archirrival. “Yo les pido también las disculpas a la gente de la Universidad de Chile o a otras personas que se hayan sentido ofendidas, pero la verdad de las cosas que nuestro ánimo era solamente festejar”, expresó el Presidente de ByN.

“No ha sido nuestro ánimo por ningún motivo, nosotros no nos burlamos de nadie, solamente que la alegría nos desbordó nomás”, agregó.

Igor Lichnovsky respondió a los polémicos dichos de Colo Colo por la celebración de su campeonato

Igor Lichnovsky apaga con bencina polémica con Colo Colo

El tema es que las palabras del representante de Colo Colo de poco y nada sirvieron para calmar los ánimos en Universidad de Chile. Así lo confirmó Igor Lichnovsky que hizo una publicación reuniendo sus mejores postales desde que retornó al país.

El polémico posteo de Igor Lichnovsky contra Colo Colo

Entre los registros asomó la declaración a TNT Sports tras el triunfo sobre Cobresal y luego de que Colo Colo fuese campeón. “Nosotros estamos preocupados de nosotros. Lo que pase con el que está arriba o abajo, no nos interesa. Se vienen cosas bonitas para nosotros”, recalcó en ese minuto.

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Pero ahora volvió a repasar al archirrival. “Son todo lo que no queremos ser”, aseguró Lichnovsky en clara alusión a los albos. Y luego sentenció con una reflexión sobre lo expuesto por Mosa. “Que bueno que pidió disculpas el jefe de las Zorras”, sentenció. Publicación que llegó a superar las ocho mil reacciones y los cientos de comentarios en apoyo a sus palabras.