El mandamás de la concesionaria dio explicaciones de los festejos, con desafortunados gestos contra los azules.

El éxtasis que provocó la estrella número 35 en Colo Colo dio el paso a tremendos festejos que, en muchas ocasiones, se pasaron de lo permitido según algunos.

Es el caso de las declaraciones contra Universidad de Chile, con frases, gestos y canciones, que encendieron polémica por la forma de celebrar que tuvieron los albos.

Puntualmente Aníbal Mosa, quien también se le vio haciendo gestos obscenos en un video contra la U, quien salió a calmar las pasiones y pedir disculpas si alguien se sintió pasado a llevar.

Colo Colo le dedicó a la U el título. Foto: Diego Martin/Photosport

ver también Otra copa más: Aníbal Mosa le dedica eufórico un cántico a la U tras la 35 de Colo Colo

Mosa asegura que “no hay que ser tan grave”

Aníbal Mosa pasó las celebraciones de Colo Colo y salió al paso de la polémica con la U en los festejos, donde explicó que son situaciones de alegría que se desbordó.

“Es parte del fútbol. No tienen que tomarlo tan a pecho, no hay que ser tan grave en esta cuestión. Nosotros teníamos un nudo en la garganta atravesado y teníamos el corazón partido desde el año 2025. Ustedes saben lo que fue el año 2025 para nosotros, un año que nos habíamos preparado con todo y la verdad de las cosas que nos salió todo al revés”, explicó.

Por lo mismo, afrontó el tema de una forma de calmar las aguas, en especial con los hinchas de la U: “Yo les pido también las disculpas a la gente de la Universidad de Chile o a otras personas que se hayan sentido ofendidas, pero la verdad de las cosas que nuestro ánimo era solamente festejar”.

“Es un desahogo, hay que entender… mira, no es solamente como les decía recién de este año, desde el año pasado que veníamos nosotros necesitando esta alegría. Así que un desahogo y también aprovechar de pedirle las disculpas si alguien se sintió ofendido. No ha sido nuestro ánimo por ningún motivo, nosotros no nos burlamos de nadie, solamente que la alegría nos desbordó nomás“, finalizó.

ver también U de Chile trata de ordinaria la celebración del título de Colo Colo: “Le hacen un mal al fútbol”

Mira el video: