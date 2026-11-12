El goleador bullanguero estampó la firma para seguir en el equipo. Con miras a los 100 años en 2027 le mandó recado a sus compañeros e hinchas.

Eduardo Vargas ha sido la gran figura de la U de Chile este año. Pese a que a inicio de años lo daban como tercer delantero tras Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, Turboman terminó siendo titular y goleador.

Es por eso que el elenco azul anunció la extensión de contrato del delantero, quien arregló por un año más y estará en la U del centenario este 2027. Vargas alzó la voz y destacó la felicidad tras la firma.

“Es muy importante para mí, lo venía buscando. Me he sentido muy cómodo y quedarme otro año más acá me pone muy feliz. Me encanta estar en la U, es mi segunda casa”, dijo al sitio oficial de los azules.

Eduardo Vargas se plantea metas en al U 2027

Confirmada su renovación hasta fines de 2027, Eduardo Vargas le dedicó un mensaje a sus compañeros e hinchas. El actual goleador de U de Chile avisó que dará todo para gritar campeón en la Liga de Primera.

Foto: U de Chile.

“Formar parte de los 100 años va a ser increíble. Voy a intentar esforzarme más todavía para que el 2027 podamos salir campeones. Merecemos un campeonato”, confesó.

Para eso, el artillero que lleva 35 duelos este año y 17 anotaciones en la U, dijo que “soy un agradecido de estar con este gran grupo. Mis objetivos son poder llevar a lo más alto al equipo“.

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“Me estoy preparando de una manera que nunca lo había hecho y eso se refleja dentro del campo. Lo importante es ayudar al equipo”, cerró. Así, ya comienza a tomar forma la U versión 2027.