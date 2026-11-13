Este viernes se realizó la Junta Extraordinaria de Accionistas de Azul Azul, donde se definieron los integrantes del directorio.

Una jornada clave se vivió este viernes en el Centro Deportivo Azul, donde se realizó una Junta Extraordinaria de Accionistas de Azul Azul, concesionaria que administra a Universidad de Chile.

La reunión era importante, porque se debían definir los nombres de los nuevos directores de la sociedad anónima, ya que el directorio pasado, encabezado por Cecilia Pérez, tuvo que abandonar sus funciones.

En la junta se eligieron los nombres de los directivos que encabezarán al cuadro laico, donde destacan José Miguel Insulza y José Ramón Correa, quienes ya eran parte de la mesa.

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Además, la casa de estudios de la Universidad de Chile será representada por Andrés Wintraub y Héctor Humeres, quienes son la voz minoritaria en el directorio.

Este lunes se juntará por primera vez el nuevo directorio de Azul Azul, para definir el nombre del presidente y vicepresidente, y así reemplazar a Cecilia Pérez, quien se quedó con el cargo tras la partida del polémico Michael Clark.

Cecilia Pérez se va de Azul Azul. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Así quedó el nuevo directorio de Azul Azul