"Se suele apuntar con el dedo a las personas", expresó la todavía presidenta de la U, quien espera que ambos personeros continúen en el club tras el cambio de directorio.

En medio de la compleja situación dirigencial que vive Azul Azul, la concesionaria que rige a Universidad de Chile, la todavía presidenta Cecilia Pérez apareció en Santa Laura para hacer un respaldo público a dos funcionarios del club.

La referencia es para el gerente deportivo Manuel Mayo y el gerente general Ignacio Asenjo, quienes fueron citados al Cuarto Juzgado de Garantía por el presunto delito de administración desleal en la regencia laica. Para la dirigencia, se les está “apuntando con el dedo”.

“Lamentablemente en nuestro país desde hace unos años no es lo que se respeta (la presunción de inocencia), se suele apuntar con el dedo a las personas, como sinónimo de condenado. Cuando terminan estas investigaciones y no se persevera, el daño ya se hizo”, afirmó Cecilia Pérez.

En esa línea, la presidenta de Azul Azul explica que “hemos estado muy preocupados de acompañar humanamente tanto a Ignacio como a Manuel. Yo entiendo que esta es una situación desagradable en lo personal para ellos, como también para sus familiares”.

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El pedido de Cecilia Pérez al liquidador de Azul Azul

Otro asunto al que se refirió la timonel de la U es sobre lo que ocurrirá el próximo 13 de noviembre con la elección del nuevo directorio de la concesionaria, en ese sentido pidió públicamente que permanezcan en sus puestos tanto Mayo como Asenjo.

“Yo espero que sí, aunque eso es decisión del próximo directorio. Porque provocar una salida mayoritaria en términos de remoción del directorio provoca sin duda una incertidumbre en el club; hacerlo además con la plana gerencial yo creo que no solamente profundiza la inquietud, sino que es una mala señal frente al proceso en el que se está“, expresó Pérez.

Finalmente, la presidenta dejó en claro los objetivos deportivos para este final de temporada. “La meta no solamente es asegurar el Chile 2, uno siempre tiene que ponerse objetivos altos en la U, una persona que se pone metas bajas no es para estar en la U”.

“Yo creo que al día de hoy estamos cumpliendo lo que nos hemos trazado, esperemos que en los 100 años de este club el protagonista sea el hincha, acompañado por los resultados deportivos”, finalizó.

En síntesis