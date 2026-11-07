Pronósticos Universidad Católica vs Deportes Limache: la UC quiere aprovechar el impulso del Clásico Universitario

RedGol te brinda los mejores pronósticos para apostar en Universidad Católica vs Deportes Limache, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Universidad Católica vs Deportes Limache Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico TOTAL DE GOLES: MENOS DE 3.5 Se marcaron tres goles o menos en cuatro de los últimos cinco partidos de la UC y en seis de los siete encuentros recientes de Limache. Además, sus tres duelos directos tuvieron menos de cuatro tantos. 1xBet 1.62 Pronóstico TOTAL DE SAQUES DE ESQUINA DE UNIVERSIDAD CATÓLICA: MENOS DE 6.5 La UC registró menos de siete córners en 10 de sus 13 partidos como local en el campeonato y presenta el quinto promedio más bajo de la competencia, con 4,92 por encuentro. 1xBet 1.61 Pronóstico TOTAL DE GOLES DE UNIVERSIDAD CATÓLICA EN EL MINUTO 30: MÁS DE 0.5 Los Cruzados marcaron antes del descanso en sus seis últimos partidos de liga y anotaron durante los primeros 30 minutos en sus tres presentaciones más recientes como locales. 1xBet 2.07 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Universidad Católica y Deportes Limache se enfrentarán este domingo 8 de noviembre, a las 12:30 horas, en el Claro Arena, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

La UC viene de ganar el Clásico Universitario por 1-0, gracias al gol de Clemente Montes, y redujo a dos puntos la distancia con Universidad de Chile, que se mantiene en la segunda posición. Los Cruzados están obligados a ganar para seguir en la pelea por el Chile 2. El Tomate Mecánico, por su parte, acumula dos triunfos consecutivos y ocupa el cuarto lugar, a seis unidades de su rival. Por ello, este encuentro representa una oportunidad única para acortar distancias e ilusionarse con la clasificación a la Copa Libertadores.

En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos para Universidad Católica vs. Deportes Limache, que puedes considerar antes de realizar tus apuestas.

El choque entre Cruzados y Cerveceros no promete muchos goles

En cuatro de los últimos cinco partidos de Universidad Católica, entre la Liga de Primera y la Copa Chile, se marcaron menos de cuatro goles.

En seis de los anteriores siete encuentros de Deportes Limache, también hubo tres tantos o menos.

Los tres enfrentamientos entre Cruzados y Cerveceros, acabaron con menos de cuatro anotaciones.

Total de goles: Menos de 3.5 – 1.62 en 1xbet

Los Cruzados no generan tantos córners como local

En 10 de sus 13 presentaciones como local en el Campeonato Nacional, la UC registró menos de siete tiros de esquina a favor. Además, tiene el quinto promedio más bajo en esa condición, con 4,92 córners por partido.

Total de saques de esquina de Universidad Católica: Menos de 6.5 – 1.61 en 1xbet

La UC golpea temprano en el Campeonato Nacional

En sus seis partidos más recientes en el torneo, los Cruzados marcaron al menos un gol antes del descanso. En cuatro de esos encuentros, consiguieron anotar durante los primeros 30 minutos. De hecho, en sus últimas tres presentaciones como local por la liga, el primer tanto de la UC llegó antes de cumplirse la media hora de juego.

Total de goles de Universidad Católica en el minuto 30: Más de 0.5 – 2.07 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Universidad Católica vs Deportes Limache Cuotas ofrecidas por 1xBet Universidad Católica 1.46 1xBet Empate 4.20 1xBet Deportes Limache 5.51 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

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Historial de Universidad Católica vs Deportes Limache: últimos partidos